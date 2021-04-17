Сайнс: Я был быстр в каждом повороте, но не проехал ни одного хорошего круга

На первом этапе сезона Ф1 в Бахрейне оба гонщика Ferrari добрались до финала квалификации. Шарль Леклер сделал это и в Имоле. где будет стартовать четвертым. А вот его напарник Карлос Сайнс оказался за бортом финала и займет на решетке только 11-ю позицию.

Испанец признался, что в этот раз допустил едва ли не все возможные ошибки, хотя скорость у машины позволяла показывать хороший результат.

«Скажу честно. за всю сессию я не собрал воедино ни одного хорошего круга, – признался он в эфире Sky Sports. – Я был быстр практически в каждом повороте по ходу квалификации, но не сумел собрать их на одном круге. А вдобавок еще и ошибся с балансов тормозов на решающем круге во втором сегменте, это тоже помешало мне».

Он добавил: «Я знаю, что должен прибавить. У меня нет права проезжать хорошие круги и плохие. Может быть, на этой трассе мне не хватило уверенности. Мне не хватило кругов, чтобы полностью почувствовать машину и ее баланс. А на столь требовательной трассе, как в Имоле, это очень важно».

Дополнительная информация: Джакомо Раули