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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о квалификации

Сайнс завоевал дебютный поул в Ф1 под британским дождем

Испанский пилот Ferrari на 0,072 секунды переиграл главного фаворита Сильверстоуна Макса Ферстаппена и впервые в карьере будет стартовать первым

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Сайнс завоевал дебютный поул в Ф1 под британским дождем
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С самого начала уик-энда Карлос Сайнс не входил в число лидеров – пятницу он и вовсе закончил шестым. Но квалификацию гонщик провел безупречно, проехав быстрее всех в самый важный момент. 

21-м участником субботней сессии в Сильверстоуне стала фирменная британская погода. Вскоре после сухой утренней тренировки полил дождь, затем он почти стих по ходу первого сегмента, но вновь усилился во втором. К старту финала асфальт основательно промок, однако по ходу 12 решающих минут вновь начал подсыхать.

В решающем сегменте гонщики проводили на промежуточной резине одну длинную серию кругов без заезда в боксы, по ходу которой результаты постоянно росли. Пилоты сменяли друг друга на первой строчке, но чаще других ее занимал лидер сезона Макс Ферстаппен, который ранее стал лучшим в двух первых сегментах.

Правда, поначалу голландец дважды ошибся – закрутился, а затем выехал с трассы, – но все равно казалось, что ситуация у него под контролем.

Однако под клетчатым флагом Карлос Сайнс проехал за 1:40.983 и гарантировал себе поул. Действующий чемпион уступил ему меньше десятой, второй ряд займут их напарники Шарль Леклер и Серхио Перес.

Монегаск был очень быстр на своем решающем круге, но потерял контроль над машиной на выходе из поворота Чапель на заднюю прямую. Более того, желтые флаги, вывешенные судьями, заставили Ферстаппена сбросить скорость и лишили возможности побороться за поул.

Льюис Хэмилтон, который чаще всех в истории – семь раз – стартовал первым в Сильверстоуне, в какой-то момент по ходу финала занимал второе место, но когда трасса стала подсыхать, соперники оттеснили британца на пятое. Третий ряд решетки с ним разделит еще один кумир трибун Ландо Норрис.

Фернандо Алонсо не смог повторить свой монреальский подвиг, однако показал очень неплохое седьмое время, опередив Джорджа Расселла. Следующую строчку протокола занял во второй раз дошедший до финала Гуаньюй Чжоу.

Николя Латифи, Williams FW44, и искры

Николя Латифи, Williams FW44, и искры

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Отдельно стоит упомянуть выступление Николя Латифи. В нынешнем сезоне канадец оставался единственным, кто на всех девяти предыдущих этапах выбывал из борьбы в самом начале. Но на британской трассе пилот Williams вышел не только во второй, но и в третий сегмент.

Там гонщик закрутился в послестартовой связке и вернулся в боксы. Но даже став десятым, он добился лучшего квалификационного результата в карьере и лучшего в сезоне для своей команды.  

Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Четыре победителя и Юки

Во втором сегменте важно было сразу показать хорошее время: условия ухудшались, потому в какой-то момент скорости стали снижаться. Одним из последних на подножку уходящего в финал поезда успел прыгнуть Карлос Сайнс, сумевший продолжить борьбу.

Не столь повезло гонщикам AlphaTauri, Валттери Боттасу, Даниэлю Риккардо и Эстебану Окону. Интересно, что в этом списке выбывших только Юки Цунода еще не выиграл ни одного Гран При. 

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, на пит-лейне

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, на пит-лейне

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Те же грабли, только дома

«О нет, только не снова», – в голосе Себастьяна Феттеля после первого сегмента отчетливо слышалось отчаяние. Две недели назад в Монреале инженеры Aston Martin ошиблись с давлением в шинах, и оба гонщика выбыли из борьбы уже на ранней стадии. 

В Сильверстоуне, буквально через забор от базы команды, немцу с Лэнсом Строллом также не удалось пройти дальше. Вместе с ними из борьбы выбыли гонщики Haas, которые в Канаде под дождем пробились на третий ряд, а также Алекс Элбон из Williams.

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Карлос Сайнс стал 104-м гонщиком в истории Ф1, который будет стартовать с поула. Не менее примечательно, что сделает он это в своей 150-й гонке в чемпионате. Прежде поулы в Гран При Испании приносил только Фернандо Алонсо. 

Результаты квалификации Гран При Великобритании

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'40.983  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'41.055 0.072
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'41.298 0.315
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'41.616 0.633
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'41.995 1.012
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'42.084 1.101
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'42.116 1.133
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'42.161 1.178
9 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'42.719 1.736
10 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 2'03.095 22.112
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'43.702 2.719
12 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'44.232 3.249
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'44.311 3.328
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'44.355 3.372
15 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'45.190 4.207
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'42.078 1.095
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'42.159 1.176
18 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'42.666 1.683
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'42.708 1.725
20 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'43.430 2.447
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