Сайнс засыпал комплиментами свою бывшую команду

Гран При Италии закончился для команды McLaren первым с 2010 года победным дублем, позволившим ей на 13,5 очков оторваться от Ferrari в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. В то же время бывший гонщик McLaren, а ныне пилот Ferrari Карлос Сайнс в Имоле стал только шестым, уступив и своему напарнику Шарлю Леклеру.

После такого уик-энда Сайнс не то, чтобы пожалел о своем переходе в Скудерию, но не скрывал радости в отношении бывших коллег.

«Я действительно рад за своих бывших инженеров и остальных людей, с которыми я работал, – сказал Сайнс. – Я знаю, насколько упорно они трудились. И с исторической точки зрения приятно видеть, как McLaren вновь побеждает.

Проблема только в том, что сейчас они наши соперники в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. И с этой точки зрения их успехи не могут нас радовать. Что же, попробую отыграться на Гран При России.

В этом году McLaren даже быстрее, чем в прошлом. Уже тогда моя бывшая команда была быстра. Но сейчас у них есть комбинация из умения хорошо стартовать и показывать высокую скорость на протяжении всей гонки. Могу их только поздравить».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь