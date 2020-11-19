С будущего сезона Формулы 1 Карлос Сайнс заменит Себастьяна Феттеля в Маранелло. При этом в рамках борьбы за сокращение расходов команды договорились, среди прочего, ограничить зимние тесты.

Официально об этом еще не объявлено, но все идет к тому, что вся зимняя программа будет состоять из трехдневной сессии в Бахрейне.

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По мнению Сайнса, такое решение значительно осложнит жизнь тем. что начнет предстоящий чемпионат в новой команде.

«Как вы можете понять, полтора дня подготовки, если прежде вы вообще не знали машину, практически не позволят подойти к первой гонке в готовности, – сказал Карлос по ходу уик-энда в Стамбуле. – Это сделает для меня первую половину сезона в Ferrari очень сложной. Это же касается Фернандо [Алонсо], [Даниэля] Риккардо и других пилотов, кто меняет команду».

Испанец добавил: «Не понимаю, почему оставили всего три дня, это же всего по полтора на пилота. Я не поддерживаю этого, ведь по ходу сезона тестов тоже не будет».

По словам Сайнса, он прекрасно знает, что не имеет права садиться за руль на тестах после завершения нынешнего сезона в Абу-Даби – они предназначены для молодежи, – и все же попробует получить такую возможность.

«Не секрет, что я очень заинтересован быть там и пилотировать Ferrari, – объяснил он. – Но все зависит от позиции других команд. Они должны согласиться, и FIA тоже. Но не стану скрывать, что мне очень нужны эти тесты».