Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему
Испанец раскритиковал сокращение зимних тестов – по его словам, будет сложно начинать сезон, проведя за рулем полтора дня
С будущего сезона Формулы 1 Карлос Сайнс заменит Себастьяна Феттеля в Маранелло. При этом в рамках борьбы за сокращение расходов команды договорились, среди прочего, ограничить зимние тесты.
Официально об этом еще не объявлено, но все идет к тому, что вся зимняя программа будет состоять из трехдневной сессии в Бахрейне.
Читайте также:
По мнению Сайнса, такое решение значительно осложнит жизнь тем. что начнет предстоящий чемпионат в новой команде.
«Как вы можете понять, полтора дня подготовки, если прежде вы вообще не знали машину, практически не позволят подойти к первой гонке в готовности, – сказал Карлос по ходу уик-энда в Стамбуле. – Это сделает для меня первую половину сезона в Ferrari очень сложной. Это же касается Фернандо [Алонсо], [Даниэля] Риккардо и других пилотов, кто меняет команду».
Читайте также:
Испанец добавил: «Не понимаю, почему оставили всего три дня, это же всего по полтора на пилота. Я не поддерживаю этого, ведь по ходу сезона тестов тоже не будет».
По словам Сайнса, он прекрасно знает, что не имеет права садиться за руль на тестах после завершения нынешнего сезона в Абу-Даби – они предназначены для молодежи, – и все же попробует получить такую возможность.
«Не секрет, что я очень заинтересован быть там и пилотировать Ferrari, – объяснил он. – Но все зависит от позиции других команд. Они должны согласиться, и FIA тоже. Но не стану скрывать, что мне очень нужны эти тесты».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс
|Команды
|McLaren , Ferrari
|Автор
|Филип Клерен