Сайнс заподозрил Racing Point в сокрытии темпа

Во время предсезонных тестов в Барселоне Карлос Сайнс отметил, что в наступающем сезоне ему предстоит бороться с прошлогодними машинами Mercedes и Red Bull, очевидно имея в виду Racing Point и AlphaTauri. По итогам шести дней тестов Сайнс показал восьмой результат, на две десятых отстав от Серхио Переса на Racing Point. Однако испанец полагает, что конкуренты скрывали свою реальную скорость.

«Каждая команда показывала лучшее время в разные моменты тестов, так что трудно понять, кто из середняков впереди, – сказал испанец. – Самыми опасными соперниками я бы назвал Racing Point и даже AlphaTauri. Мы в McLaren не знаем, как сильно отстаем от топ-3. Но все станет ясно на первых тренировках в Мельбурне, когда все проедут с примерно одинаковым количеством топлива.

Racing Point была быстра все две недели на тестах. Они в первый же день проехали круг за 1:17.3, а потом сильно не улучшали. Думаю, потому, что не хотели. Но то время всех нас впечатлило. Ожидаю, что они будут очень быстры».

Говоря о своей машине, Сайнс остался доволен проделанными улучшениями: «Мы неплохо прибавили в прижимной силе и сейчас более довольны, чем 12 месяцев назад. Ощущения от машины намного лучше, особенно в двух первых секторах [трассы в Барселоне]. Нашей слабостью остается последний сектор.

Надо принимать во внимание разное количество топлива и режимы работы мотора у разных команд. Не стоит делать слишком много выводов, лучше анализировать себя. 10 кг веса дают разницу в три-четыре десятых. А это отрыв седьмого места от 17-го. Так у кого есть эти три десятые в запасе? Никто не знает».