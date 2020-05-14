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Формула 1 / Новость

Сайнс заменит Феттеля в Ferrari с 2021 года

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Сайнс заменит Феттеля в Ferrari с 2021 года
Автор:
, Ответственный редактор
14 мая 2020 г., 09:38

Скудерия официально подтвардила, что с будущего сезона напарником Шарля Леклера станет Карлос Сайнс

Вслед за официальным сообщением о том, что Себастьян Феттель покидает Маранелло в конце 2020-го, последовал анонс о том, кто займет его место. В полном соответствии с прогнозом наших экспертов, новым гонщиком команды стал Карлос Сайнс. 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
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Команды Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

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