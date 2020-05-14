Сайнс заменит Феттеля в Ferrari с 2021 года
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Скудерия официально подтвардила, что с будущего сезона напарником Шарля Леклера станет Карлос Сайнс
Вслед за официальным сообщением о том, что Себастьян Феттель покидает Маранелло в конце 2020-го, последовал анонс о том, кто займет его место. В полном соответствии с прогнозом наших экспертов, новым гонщиком команды стал Карлос Сайнс.
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|Ferrari В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Сайнс заменит Феттеля в Ferrari с 2021 года
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