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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Сайнс: Я еще до старта понял, что буду быстрым

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Пилот Ferrari закончил год на подиуме и отвоевал две позиции в общем зачете

Сайнс: Я еще до старта понял, что буду быстрым

Последняя гонка сезона Формулы 1 стала триумфом не только для Макса Ферстаппена, но и для Карлоса Сайнса. Он завоевал место на подиуме и смог подняться с седьмого на пятое место в личном зачете, став лучшим из пилотов не из двух лидировавших в 2021 году команд.

При этом Сайнс не заехал на пит-стоп под автомобилем безопасности и последний круг ехал на старых шинах, зато в его пользу сыграл сход Серхио Переса.

«Мы оказались в нужное время в нужном месте, – сказал Перес после гонки. – У нас была неплохая скорость, я закончил свой первый год с Ferrari на подиуме и стал пятым в чемпионате. И все это за сегодня, это потрясающе!

В этот уик-энд я был очень силен, начиная с квалификации. Уже на установочном круге я почувствовал, что машина ведет себя отлично. На последних кругах машина безопасности заставила понервничать, но в итоге все получилось.

Мои поздравления Максу, это был потрясающий сезон. Я рад, так как в мой первый сезон в Ф1 мы были напарниками в Toro Rosso. Так что он сегодня показал мне хороший пример».

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