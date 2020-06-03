Сайнс: Я не подписывался быть вторым в Ferrari

Переход Карлоса Сайнса в Ferrari был воспринят как окончательное решение команды сделать Шарля Леклера первым номером. Это же подтвердил источник внутри команды. Однако некоторые эксперты сомневались, что Сайнс согласиться на роль второго пилота. И сам испанец настаивает на равенстве в команде.

«Я не подписывал ничего, что поставило бы меня в положение второго пилота, – сказал Сайнс в интервью Radio Marca. – В моем контракте сказано, что команда важнее пилота, но ничего не говорится о втором номере. Я знаю только, что сделаю все ради побед Ferrari».

При этом Карлос уверен, что не допустит конфликтов с Леклером: «Я ко всем пилотам отношусь одинаково, мы все соперники, а если возникнет сложная ситуация я приму верное решение, не волнуйтесь».

Одним из самых тяжелых моментов для Ferrari в прошлом году стал Гран При Бразилии, где ее пилоты столкнулись друг с другом и выбыли из гонки. Сайнс на том же этапе завоевал первый в карьере подиум. Пилот полагает, что это помогло ему получить место в Маранелло:

«Был ли подиум в Бразилии решающим для подписания контракта? Все идет на пользу, в том числе и подиум в такой гонке. Но и мои годы в Toro Rosso и Renault имеют свой вес. Когда тебя оценивает такая команда, как Ferrari, они анализируют всю твою работу».

Пилоты Ferrari традиционно ездят на машинах компании и за пределами трассы. Но Сайнс пока не обсуждал со Скудерией получение суперкара в личное пользование: «Пока мне только прислали контракт и я подписал его с радостью. Разговорах о скидках на их машины не было, узнаю об этом, когда попаду в Маранелло. Сейчас у меня машина, которую дал McLaren, они меняют их раз в шесть месяцев»

Дополнительная информация: Франко Нуньес