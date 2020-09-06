Сайнс: Я мог стать вторым и в нормальной гонке

Карлос Сайнс показал на Гран При Италии лучший результат в своей карьере, став вторым. Испанец признался, что отчасти разочарован тем, что так и не обогнал Пьера Гасли в борьбе за победу. А также предположил, что мог бы стать вторым и без красного флага.

«Я наполовину разочарован вторым местом, – сказал Сайнс после гонки. – Мы не могли даже представить, что сможем побороться за победу. Думаю, в нормальной гонке я мог бы стать вторым позади Льюиса. В целом, я этой позицией доволен.

Мы хорошо отыгрались после сейфти-кара. Я чувствовал, что доминирую среди середняков. Суметь прорваться с шестого места на второе и преследовать Пьера – уже хорошо. Нам надо гордиться скоростью нашей машины».