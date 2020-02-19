Сайнс: Я было подумал, что с новой машиной мы уделали всех
В условиях стабильности технического регламента командам сложно добиться масштабных прорывов – но в самом начале заездов в Барселоне испанскому пилоту показалось, что команда McLaren все-таки совершила невозможное.
Карлос Сайнс, который провел весь первый день тестов в Барселоне за рулем автомобиля McLaren MCL35, по окончании заездов рассказал журналистам, что скорость новых болидов Ф1 в самом начале дня ввела его в определенное заблуждение.
«Машина ощущалась как очень быстрая, – пояснил испанец. – Машины Ф1 вообще быстры, но эти, похоже, будут рекордно быстрыми. Когда я утром поехал по-настоящему быстро, но еще не очень близко подобрался к пределу – а уже показал время в районе 1:18, – то подумал: может быть, наши инженеры какое-то открытие совершили и мы всех уделали? А потом вижу, что вокруг все едут 1:18, а то и 1:17 – и такой: ну ладно, окей, все сегодня рекордсмены…»
По словам Сайнса, показать столь хорошие времена пилотам помогли условия, которые были гораздо лучше, чем на среднестатистической гонке Ф1 в Барселоне – в частности, речь идет о практическом отсутствии ветра и сравнительно низких температурах покрытия, что существенно помогает эффективной работе шин Pirelli на третьем секторе.
«Но я чувствую и изменения к лучшему в машине, – продолжил Сайнс. – С новым болидом гораздо проще поймать ритм. Я не чувствовал сегодня какого-то напряжения, мне не приходилось как-то подстраиваться под машину, чтобы добиться нужного баланса. И думаю, главное достоинство новой машины – в том, что мы сможем эффективнее дорабатывать ее по ходу сезона. В каком-то смысле это еще заготовка – и если что-то идет не вполне идеально, я не переживаю: приедут новые детали и мы сможем как следует поработать над нюансами».
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|Автор
|Кирилл Качнов
Сайнс: Я было подумал, что с новой машиной мы уделали всех
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