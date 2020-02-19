Сайнс: Я было подумал, что с новой машиной мы уделали всех

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
231 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
252 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
266 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
280 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Сайнс: Я было подумал, что с новой машиной мы уделали всех

Поделились
Комментарии
Сайнс: Я было подумал, что с новой машиной мы уделали всех
Автор:
, Главный редактор
19 февр. 2020 г., 18:44

В условиях стабильности технического регламента командам сложно добиться масштабных прорывов – но в самом начале заездов в Барселоне испанскому пилоту показалось, что команда McLaren все-таки совершила невозможное.

Карлос Сайнс, который провел весь первый день тестов в Барселоне за рулем автомобиля McLaren MCL35, по окончании заездов рассказал журналистам, что скорость новых болидов Ф1 в самом начале дня ввела его в определенное заблуждение.

«Машина ощущалась как очень быстрая, – пояснил испанец. – Машины Ф1 вообще быстры, но эти, похоже, будут рекордно быстрыми. Когда я утром поехал по-настоящему быстро, но еще не очень близко подобрался к пределу – а уже показал время в районе 1:18, – то подумал: может быть, наши инженеры какое-то открытие совершили и мы всех уделали? А потом вижу, что вокруг все едут 1:18, а то и 1:17 – и такой: ну ладно, окей, все сегодня рекордсмены…»

По словам Сайнса, показать столь хорошие времена пилотам помогли условия, которые были гораздо лучше, чем на среднестатистической гонке Ф1 в Барселоне – в частности, речь идет о практическом отсутствии ветра и сравнительно низких температурах покрытия, что существенно помогает эффективной работе шин Pirelli на третьем секторе.

«Но я чувствую и изменения к лучшему в машине, – продолжил Сайнс. – С новым болидом гораздо проще поймать ритм. Я не чувствовал сегодня какого-то напряжения, мне не приходилось как-то подстраиваться под машину, чтобы добиться нужного баланса. И думаю, главное достоинство новой машины – в том, что мы сможем эффективнее дорабатывать ее по ходу сезона. В каком-то смысле это еще заготовка – и если что-то идет не вполне идеально, я не переживаю: приедут новые детали и мы сможем как следует поработать над нюансами».

Читайте также:

Следующая новость
Хорнер рассказал о ночной смене механиков Red Bull

Предыдущая новость

Хорнер рассказал о ночной смене механиков Red Bull

Следующая новость

Первый день тестов: шпионские фото технических новинок

Первый день тестов: шпионские фото технических новинок
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Среда
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Первый день тестов: шпионские фото технических новинок

30мин
2
Формула 1

По итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила Ferrari

3
Формула 1

Технический анализ: правда ли, что новая Racing Point – это клон Mercedes

4
Формула 1

Квят: Сразу почувствовал себя в этой машине как дома

5
Формула 1

«Концентрация на себе». Леклер о подходе Ferrari к началу тестов

15мин

Последние видео

Презентация команды Формулы 1 Alfa Romeo: видео 00:38
Формула 1
13мин

Презентация команды Формулы 1 Alfa Romeo: видео

Ромен Грожан проехал первые круги на Haas VF-20 02:09
Формула 1

Ромен Грожан проехал первые круги на Haas VF-20

Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie: видео 02:45
Формула 1

Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie: видео

Презентация Racing Point: видео 03:01
Формула 1

Презентация Racing Point: видео

Новый Williams Формулы 1 крупным планом. Со звуком 00:55
Формула 1

Новый Williams Формулы 1 крупным планом. Со звуком

Самое важное:

«Концентрация на себе». Леклер о подходе Ferrari к началу тестов
F1

«Концентрация на себе». Леклер о подходе Ferrari к началу тестов

Первый день тестов: шпионские фото технических новинок
F1

Первый день тестов: шпионские фото технических новинок

Сайнс: Я было подумал, что с новой машиной мы уделали всех
F1

Сайнс: Я было подумал, что с новой машиной мы уделали всех

Хорнер рассказал о ночной смене механиков Red Bull
F1

Хорнер рассказал о ночной смене механиков Red Bull

Квят: Сразу почувствовал себя в этой машине как дома
F1

Квят: Сразу почувствовал себя в этой машине как дома

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.