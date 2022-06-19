Сайнс: Я был быстрее Макса, но на обгон скорости не хватило

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Карлос Сайнс стал главной надеждой Ferrari в Канаде после того, как Шарль Леклер оказался в конце стартовой решетки из-за замены силовой установки. Однако в квалификации испанец показал только третье время, да и в гонке не смог одержать победу, хотя и атаковал Макса Ферстаппена на последних кругах Гран При.

После финиша Сайнс заявил, что он по чистой скорости был быстрее голландца, что подтверждается и тем, что именно за ним остался лучший круг в гонке.

«Я атаковал на полную, – заявил Сайнс. – Я не упустил ни сантиметра ширины трассы в каждом повороте, я использовал каждый ватт в батарее. Я все сделал, чтобы пройти Макса. Но, к сожалению, нам сегодня просто не хватило скорости для обгона, не получилось достаточно надавить на него, чтобы вынудить сойти с идеальной траектории.

Но при этом по чистой скорости мы все же были немного быстрее, нам просто не хватило времени и преимущества для того, чтобы совершить обгон. Но все же я доволен скоростью машины, тем, что мы всю гонку боролись за победу. Мы верно выбрали время для проведения пит-стопов.

Мы испробовали все возможное и были очень близки к победе. Что же, это неплохой задел для того, чтобы победить в следующий раз».