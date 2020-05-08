Сайнс: Я буду успешен хоть в Ferrari, хоть в Mercedes

У Карлоса Сайнса в конце 2020 года истекает контракт с McLaren. Пилот уже говорил, что не прочь остаться в Уокинге, однако слухи отводят ему роль претендента на место в топ-команде. В частности, по данным Motorsport.com он стал фаворитом в борьбе за место в Ferrari в случае ухода Себастьяна Феттеля.

Сам Сайнс не подтверждает никакой информации о переговорах. Но он уверен, что справится с работой, если действительно окажется в Маранелло.

«У многих пилотов истекают контракты в конце года, и потому ходит множество слухов, – цитирует Сайнса Marca. – Ф1 парализована, ничего не происходит, но в свои навыки пилота я верю. В прошлом году я сильно прибавил, и теперь способен успешно выступать хоть в McLaren, хоть в Ferrari, хоть в Mercedes. Безо всяких сомнений».

В прошлом сезоне Сайнс впервые в карьере поднялся на подиум Формулы 1, а также показал свой лучший результат в чемпионате, заняв шестое место.