Сайнс: Я буду успешен хоть в Ferrari, хоть в Mercedes
Пилот McLaren уверен, что пригодится топ-командам
У Карлоса Сайнса в конце 2020 года истекает контракт с McLaren. Пилот уже говорил, что не прочь остаться в Уокинге, однако слухи отводят ему роль претендента на место в топ-команде. В частности, по данным Motorsport.com он стал фаворитом в борьбе за место в Ferrari в случае ухода Себастьяна Феттеля.
Сам Сайнс не подтверждает никакой информации о переговорах. Но он уверен, что справится с работой, если действительно окажется в Маранелло.
«У многих пилотов истекают контракты в конце года, и потому ходит множество слухов, – цитирует Сайнса Marca. – Ф1 парализована, ничего не происходит, но в свои навыки пилота я верю. В прошлом году я сильно прибавил, и теперь способен успешно выступать хоть в McLaren, хоть в Ferrari, хоть в Mercedes. Безо всяких сомнений».
В прошлом сезоне Сайнс впервые в карьере поднялся на подиум Формулы 1, а также показал свой лучший результат в чемпионате, заняв шестое место.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Сайнс: Я буду успешен хоть в Ferrari, хоть в Mercedes
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