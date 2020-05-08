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Формула 1 / Новость

Сайнс: Я буду успешен хоть в Ferrari, хоть в Mercedes

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Сайнс: Я буду успешен хоть в Ferrari, хоть в Mercedes
Автор:
, редактор
8 мая 2020 г., 15:05

Пилот McLaren уверен, что пригодится топ-командам

У Карлоса Сайнса в конце 2020 года истекает контракт с McLaren. Пилот уже говорил, что не прочь остаться в Уокинге, однако слухи отводят ему роль претендента на место в топ-команде. В частности, по данным Motorsport.com он стал фаворитом в борьбе за место в Ferrari в случае ухода Себастьяна Феттеля.

Сам Сайнс не подтверждает никакой информации о переговорах. Но он уверен, что справится с работой, если действительно окажется в Маранелло.

«У многих пилотов истекают контракты в конце года, и потому ходит множество слухов, – цитирует Сайнса Marca. – Ф1 парализована, ничего не происходит, но в свои навыки пилота я верю. В прошлом году я сильно прибавил, и теперь способен успешно выступать хоть в McLaren, хоть в Ferrari, хоть в Mercedes. Безо всяких сомнений».

В прошлом сезоне Сайнс впервые в карьере поднялся на подиум Формулы 1, а также показал свой лучший результат в чемпионате, заняв шестое место.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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