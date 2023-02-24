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Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов

Проехав круг за 1:32.486, Карлос завершил лидеров утреннюю часть пятничных заездов в Бахрейне. Вторым с минимальным отставанием стал Логан Сарджент на Williams

Александр Кабановский
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Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов
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После того, как первый день предсезонной программы завершился в пользу Red Bull, второй начался с преимуществом Ferrari. Карлос Сайнс еще в первые полтора часа перекрыл результат действующего чемпиона, потом еще немного улучшил свое время – и к обеденному перерыву возглавил протокол с результатом 1:32.486.

Испанец показал свое время на шинах С3, однако в последние полчаса его едва не опередил Логан Сарджент. На самых мягких сликах С5 дебютант Williams тот несколько раз улучшал собственное время и в итоге остановился всего в 0,063 от Сайнса. 

Фернандо Алонсо подтвердил скорость Aston Martin третьим результатом и также проехал круг быстрее 93 секунд. 

Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43

Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Чжоу Гуаньюй показал четвертое время з рулем Alfa Romeo. Проехав за четыре с четвертью часа 43 круга, китаец стал худшим по этому показателю – заезды ни разу не прерывались красными флагами (на считая тренировки FIA в самом конце), ни одна команде не столкнулась с необходимостью серьезного ремонта. 

Кевин Магнуссен, который в самом начале дня лидировал в протоколе с двухсекундным преимуществом, в итоге остался пятым.

После слабых результатов в четверг команде Alpine удалось ощутимо прибавить – Эстебан Окон завершил половину дня шестым, отстав ровно на секунду. Зато на этот раз не было скорости у Mercedes – глава команды Тото Вольф объяснил лишь восьмой результат Льюиса Хэмилтона неудачным выбором настроек для жарких условий. 

Серхио Перес, Red Bull RB19

Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Серхио Перес – единственный гонщик пелотона, который вообще не садился за руль в первый день – стал одним из лидеров по пройденной дистанции, преодолев 76 кругов. При этом в Red Bull явно не гнались за темпом, мексиканец остался только седьмым.

Больше всех кругов проехал Юки Цунода (86), который и вовсе отстал на три с лишним секунды, занимаясь исключительно длинными сериями.

Трое пилотов – Сарджент, Алонсо и Чжоу – продолжат работу после перерыва, еще семеро передадут машину своим напарникам.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию тестов в Сахире. 

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Результаты тестов Ф1 в Бахрейне, утренняя сессия 24 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги
1. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:32.486 С3 70
2. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:32.549 0,063 С5 74
3. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 1:32.969 0,483 С3 64
4. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:33.170 0,684 прот.* 43
5. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:33.442 0,956 С2 67
6. France Эстебан Окон France Alpine
 1:33.490

1,004

С3

49
7. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:33.751 1,265 прот.* 76
8. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:33.954 1,468 С3 72
9. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:35.522 3,036 С2 65
10. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:35.708 3,222 С3 86

*экспериментальный прототип, подготовленный Pirelli. По характеристикам близок к С3

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