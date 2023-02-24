Сайнс вывел Ferrari в лидеры на экваторе тестов
Проехав круг за 1:32.486, Карлос завершил лидеров утреннюю часть пятничных заездов в Бахрейне. Вторым с минимальным отставанием стал Логан Сарджент на Williams
После того, как первый день предсезонной программы завершился в пользу Red Bull, второй начался с преимуществом Ferrari. Карлос Сайнс еще в первые полтора часа перекрыл результат действующего чемпиона, потом еще немного улучшил свое время – и к обеденному перерыву возглавил протокол с результатом 1:32.486.
Испанец показал свое время на шинах С3, однако в последние полчаса его едва не опередил Логан Сарджент. На самых мягких сликах С5 дебютант Williams тот несколько раз улучшал собственное время и в итоге остановился всего в 0,063 от Сайнса.
Фернандо Алонсо подтвердил скорость Aston Martin третьим результатом и также проехал круг быстрее 93 секунд.
Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Чжоу Гуаньюй показал четвертое время з рулем Alfa Romeo. Проехав за четыре с четвертью часа 43 круга, китаец стал худшим по этому показателю – заезды ни разу не прерывались красными флагами (на считая тренировки FIA в самом конце), ни одна команде не столкнулась с необходимостью серьезного ремонта.
Кевин Магнуссен, который в самом начале дня лидировал в протоколе с двухсекундным преимуществом, в итоге остался пятым.
После слабых результатов в четверг команде Alpine удалось ощутимо прибавить – Эстебан Окон завершил половину дня шестым, отстав ровно на секунду. Зато на этот раз не было скорости у Mercedes – глава команды Тото Вольф объяснил лишь восьмой результат Льюиса Хэмилтона неудачным выбором настроек для жарких условий.
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Серхио Перес – единственный гонщик пелотона, который вообще не садился за руль в первый день – стал одним из лидеров по пройденной дистанции, преодолев 76 кругов. При этом в Red Bull явно не гнались за темпом, мексиканец остался только седьмым.
Больше всех кругов проехал Юки Цунода (86), который и вовсе отстал на три с лишним секунды, занимаясь исключительно длинными сериями.
Трое пилотов – Сарджент, Алонсо и Чжоу – продолжат работу после перерыва, еще семеро передадут машину своим напарникам.
Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию тестов в Сахире.
Результаты тестов Ф1 в Бахрейне, утренняя сессия 24 февраля
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|Круги
|1.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:32.486
|–
|С3
|70
|2.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:32.549
|0,063
|С5
|74
|3.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:32.969
|0,483
|С3
|64
|4.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:33.170
|0,684
|прот.*
|43
|5.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:33.442
|0,956
|С2
|67
|6.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:33.490
|
1,004
|
С3
|
49
|7.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:33.751
|1,265
|прот.*
|76
|8.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:33.954
|1,468
|С3
|72
|9.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:35.522
|3,036
|С2
|65
|10.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:35.708
|3,222
|С3
|86
*экспериментальный прототип, подготовленный Pirelli. По характеристикам близок к С3
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