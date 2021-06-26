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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно

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Гонщик Ferrari не видит у своей команды больших шансов в Штирии

Сайнс: Выступить еще хуже будет сложно

Карлос Сайнс стал только 12-м в квалификации Гран При Штирии, показав свой худший результат в 2021 году. После сессии испанец отметил, что трасса в Шпильберге не подходит болидам Ferrari. 

«Мы страдаем на этой трассе, вообще на трассах такого типа с большим количеством прямых и скоростных поворотах, – сказал Сайнс. – Машина не слишком хорошо к ним адаптирована. И, честно говоря, я теряю больше времени, пытаясь понять, как пилотировать болид на трассах такого типа. Но все так, как есть. Посмотрим, сможем ли мы в гонке подняться повыше».

Сайнс рассчитывает, что в гонке сможет выступить лучше, чем в квалификации:

«Надеюсь, ощущения станут лучше. К тому же, выступить хуже, чем в квалификации, уже будет сложно. Ясно, что что-то мы делаем не так. Надеюсь, тенденция изменится и в гонке мы будем двигаться вперед, а не назад».

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