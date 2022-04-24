Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / «Думал, это он в меня въехал – а это я в него». Риккардо признал вину Следующая / Феттель назвал восьмое место в Имоле победой для Aston Martin
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Сайнс высказался об аварии в Имоле: Снова не повезло

Гонщик Ferrari вторую гонку подряд закончил в гравии

Автор:
, редактор
Сайнс высказался об аварии в Имоле: Снова не повезло
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После старта гонки Формулы 1 в Имоле Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс подошли к первой связке поворотов практически параллельно: и если первую часть шиканы удалось пройти без проблем, то по время проезда по второму участку пилоты столкнулись. После финиша гонщик McLaren признал вину в содеянном, но Сайнса это вряд ли утешило: из-за того удара машина испанца улетела в гравий, откуда пилот Ferrari так и не смог выбраться, закончив второй этап подряд на обочине трека.

Читайте также:

После финиша Сайнс в интервью Sky Sports рассказал, что он очень разочарован этим уик-эндом. Тем более, напомним, что в пятничной квалификации испанец также разбил машину.

«Я увидел, что, честно говоря, у нас с Шарлем был не самый лучший старт, так что нужно будет проанализировать произошедшее, – отметил Сайнс. – Да, все равно получил чисто войти во второй поворот, но по какой-то причине Даниэль наехал на поребрик, хотя я и оставил ему много места. Думаю, он потерял переднюю часть машины и влетел в меня. Мне не повезло, и я снова застрял в гравии. Все могло бы сложиться иначе.

Это все очень плохо – должен сказать, что это определенно тяжелый момент для меня и, очевидно, я хотел провести хорошую гонку здесь для наших фанатов. Впереди было еще 63 круга, так что плохо быть выбитым из гонки во втором повороте. Но вы знаете, в жизни спортсмена всегда бывают такие тяжелые моменты, и пока я продолжаю усердно работать, хорошие моменты обязательно придут».

Напомним, что перед уик-эндом в Имоле Сайнс объявил о продлении контракта со Скудерией до конца 2024 года.

Дополнительная информация: Меган Уайт

Читайте также:
 
Поделились
«Думал, это он в меня въехал – а это я в него». Риккардо признал вину
Предыдущая новость

«Думал, это он в меня въехал – а это я в него». Риккардо признал вину
Следующая новость

Феттель назвал восьмое место в Имоле победой для Aston Martin

Феттель назвал восьмое место в Имоле победой для Aston Martin
Больше от
Александра Шубина
Ожье выступит на этапе WRC в Португалии Ралли Португалия
WRC

Ожье выступит на этапе WRC в Португалии

Марко признал: Обновления помогли RB18 потерять вес, но этого мало Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Марко признал: Обновления помогли RB18 потерять вес, но этого мало

Росберг не поверил в извинения Вольфа перед Льюисом: Это игра Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Росберг не поверил в извинения Вольфа перед Льюисом: Это игра

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Технический брифинг: Ferrari опробовала защиту от «козления» Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari опробовала защиту от «козления»

«Думал, это он в меня въехал – а это я в него». Риккардо признал вину Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

«Думал, это он в меня въехал – а это я в него». Риккардо признал вину

Сайнс остался доволен гонкой, но не собой Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Сайнс остался доволен гонкой, но не собой

Больше от
Scuderia Ferrari
Ferrari о вылете Леклера: Никогда не будем винить пилота за атаку Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Ferrari о вылете Леклера: Никогда не будем винить пилота за атаку

Бинотто объяснил, почему Сайнс часто ошибается Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Бинотто объяснил, почему Сайнс часто ошибается

Сайнса удивила авария: Машина повела себя необычно Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Сайнса удивила авария: Машина повела себя необычно

Самое важное:

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Льюис разучился ездить на машинах вроде Williams

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон ответил Марко: Не вам решать, когда я уйду

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Росберг предсказал проблемы Mercedes и в 2023 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.