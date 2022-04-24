Сайнс высказался об аварии в Имоле: Снова не повезло

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После старта гонки Формулы 1 в Имоле Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс подошли к первой связке поворотов практически параллельно: и если первую часть шиканы удалось пройти без проблем, то по время проезда по второму участку пилоты столкнулись. После финиша гонщик McLaren признал вину в содеянном, но Сайнса это вряд ли утешило: из-за того удара машина испанца улетела в гравий, откуда пилот Ferrari так и не смог выбраться, закончив второй этап подряд на обочине трека.

После финиша Сайнс в интервью Sky Sports рассказал, что он очень разочарован этим уик-эндом. Тем более, напомним, что в пятничной квалификации испанец также разбил машину.

«Я увидел, что, честно говоря, у нас с Шарлем был не самый лучший старт, так что нужно будет проанализировать произошедшее, – отметил Сайнс. – Да, все равно получил чисто войти во второй поворот, но по какой-то причине Даниэль наехал на поребрик, хотя я и оставил ему много места. Думаю, он потерял переднюю часть машины и влетел в меня. Мне не повезло, и я снова застрял в гравии. Все могло бы сложиться иначе.

Это все очень плохо – должен сказать, что это определенно тяжелый момент для меня и, очевидно, я хотел провести хорошую гонку здесь для наших фанатов. Впереди было еще 63 круга, так что плохо быть выбитым из гонки во втором повороте. Но вы знаете, в жизни спортсмена всегда бывают такие тяжелые моменты, и пока я продолжаю усердно работать, хорошие моменты обязательно придут».

Напомним, что перед уик-эндом в Имоле Сайнс объявил о продлении контракта со Скудерией до конца 2024 года.

Дополнительная информация: Меган Уайт