Сайнс вырвал 6-е место в чемпионате на последнем круге. Обгон не показали по ТВ

Карлос Сайнс прошел в финал квалификации Гран При Абу-Даби и из-за этого был вынужден стартовать в гонке на мягких шинах. По ходу заезда испанец совершил два пит-стопа и пропустил вперед нескольких гонщиков, которые сделали только одну остановку.

Из-за этого Карлос Сайнс начал свой последний круг на 11-ой позиции. Однако он сумел опередить Нико Хюлькенберга и заработать единственное очко. Которое позволило пилоту McLaren опередить Пьера Гасли в борьбе за 6-е место в чемпионате.

Ранее Сайнс не раз жаловался, что красивую борьбу в середине пелотона не показывают в телетрансляции – и на этот раз его решающий обгон также остался за кадром.

«Что, опять не показали в трансляции? – расстроился Сайнс после гонки. – Ну что ж такое! Это был самый важный последний круг для меня, это как борьба за победу в чемпионате! Что за человек смотрел кадры с бортовых камер? Я приблизился к Нико, попробовал обогнать его в 9-м повороте, но это мне не удалось. Я плохо вышел из 10-го, но в 11-м снова попробовал. У меня было очень мало места, но раньше я так же прошел Переса – и решил, что раз тогда получилось, то нужно попробовать снова. Это было невероятно – сражаться в последней гонке чемпионата, на последнем круге, в последнем подходящем для обгона месте. Гонка была непростой, но я очень доволен результатом.

Я знал в тот момент, что Гасли фактически выбыл из борьбы. Я также знал, что Перес и Квят находятся на более выгодной стратегии. Это было неприятно, но у нас не было выбора на каких шинах стартовать – а у соперников такой выбор был. Причем в самом начале, когда у всех не работала система DRS, я не мог прорываться сквозь трафик. И страдал в грязном воздухе за другими машинами. Но под конец на шинах Medium я показал, пожалуй, лучший круг и нагнал Нико.

Вообще и правда как-то странно, что ничего не показали по TV. Было столько разговоров о борьбе за 6-ю позицию – и вот ее судьба решается на последнем круге последнего этапа. И они все равно не включили это в трансляцию!

Для меня очень важна эта позиция. Я побил двух парней [Гасли и Алекса Элбона], каждый из которых провел минимум 10 гонок на существенно более быстрой машине. И все равно я заработал почти 100 очков. Это определенно мой лучший сезон!»