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Формула 1 / Гран При Сингапура Отчет о гонке

Сайнс выиграл в Сингапуре и прервал победную серию Red Bull

Стартовав с поула, испанский гонщик Ferrari лидировал с первого до последнего круга и принес своей команде первую победу с прошлогоднего Сильверстоуна

Обладатель поула Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

Только с 15-й попытки соперникам Red Bull удалось переиграть команду из Милтон-Кинса в сезоне-2023. После того, как пилоты на RB19 стали в квалификации лишь 11-м и 13-м, шансы такого исхода значительно выросли, и в воскресенье «Быкам» не удалось сотворить маленькое чудо. Макс Ферстаппен финишировал пятым.

Как и в 1988-м, долгую успешную серию одной команды в итоге прервала Ferrari. 35 лет назад Айртон Сенна с Аленом Простом принесли McLaren 11 побед (69% того сезона), после чего на вершину подиума поднялся Герхард Бергер в алом комбинезоне. Сейчас Ферстаппен с Серхио Пересом стали сильнейшими в 14 Гран При (64% сезона) – но в Сингапуре выиграл Карлос Сайнс.

Испанец стартовал с поула и контролировал развитие событий по ходу всех 62 кругов. Поначалу его прикрывал партнер по Скудерии Шарль Леклер – но тому не повезло, когда на трети дистанции судьи выпустили машину безопасности из-за обломков от Williams Логана Сарджента, который доехал до барьера. 

Леклеру пришлось ждать возможности выехать на пит-лейн, из-за чего он разом потерял две позиции. 

Еще до этого три британских пилота сошлись в споре за звание главного преследователя Ferrari: Льюис Хэмилтон с пятого места на решетке срезал первый поворот и стал третьим, но затем по приказу команды пропустил своего напарника Джорджа Расселла и Ландо Норриса из McLaren, вернувшись на пятое место. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Оба пилота Red Bull стартовали на жестких шинах Hard и не поехали менять их после аварии Сарджента. Это позволило Максу и Серхио подняться на второе и четвертое место, но сразу после рестарта соперники начали активно обгонять их. 

Что более важно, именно в этот момент Хэмилтон воспользовался небольшой ошибкой Леклера и отодвинул того еще на позицию ниже. 

Лидирующего Сайнса теперь преследовал Расселл, но Ferrari посоветовала своему пилоту не атаковать на пределе, а беречь шины и ехать в таком темпе, чтобы не рисковать позицией. 

Все снова перевернулось с ног на голову на 44-м круге, когда из-за отказа коробки передач сошел проводивший очень хорошую гонку Эстебан Окон. Пилот Alpine занимал шестую позицию, когда его подвела коробка передач. 

На этот раз судьи объявили режим VSC – но возможностью сменить шины (Hard на Medium) воспользовались только пилоты Mercedes, которые в тот момент были вторым и четвертым. Расселл откатился на четвертое место, Хэмилтон стал пятым. Оба бросились в погоню за соперниками.

За десять кругов до финиша Джордж на свежей резине догнал замыкающего тройку Леклера и вскоре обогнал того в 14-м повороте. Кругом позже Ferrari монегаска смог оставить позади и Хэмилтон.

Следующим на пути пары Mercedes был Норрис. Но шины на черных W14 уже были не столь хороши, как до этого. Расселлу с Хэмилтоном удалось догнать Ландо, однако с его обгоном возникли сложности. Вдобавок, гонщик на оранжево-черной машине использовал DRS позади Сайнса.

Норрис делал все возможное, чтобы удержаться вторым – и на последнем круге Расселл дрогнул. Отчаянно атакуя соотечественника, Джордж ошибся и улетел в барьер. Так что тройку призеров замкнул Хэмилтон, заработавший, вдобавок, бонус за лучший круг.

Ферстаппен в концовке был близок к тому, чтобы обойти Леклера, но все же остался в 0,264 секунды позади Ferrari на пятом месте.

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Мощная заявка

Оставшиеся очки в Сингапуре достались Пьеру Гасли, Оскару Пиастри, Пересу, Лиаму Лоусону и Кевину Магнуссену.

Для новозеландца Лоусона, который проводил третий Гран При в карьере, это первый финиш в десятке – и серьезная заявка на полноценное место в составе AlphaTauri на 2024 год. 

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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

От плохого к худшему

Для Фернандо Алонсо гонка сложилась из рук вон плохо. Сначала двукратный чемпион пересек белую линию на въезде в боксы, затем механики закопались по ходу его второго пит-стопа. Наконец, сам пилот ошибся и выехал с трассы, потеряв много времени.  

В итоге он не заработал очков все же уступил Хэмилтону третью строчку чемпионата пилотов. 

Юки Цунода проколол шину на первом круге в борьбе с Серхио Пересом, а Валттери Боттаса незадолго до финиша подвела техника. Лэнс Стролл не вышел на старт из-за последствий субботней аварии

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Результаты Гран При Сингапура (62 круга)

готовятся

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст. Пит-стопы
1 Spain Карлос СайнсFerrari 1 ч 46:37.418 1
2 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren +0.812 1
3 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes +1.269 2
4 Monaco Шарль ЛеклерFerrari +21.177 1
5 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing +21.441 1
6 France Пьер ГаслиAlpine +38.441 1
7 Australia Оскар ПиастриMcLaren +41.479 1
8 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing +54.534 1
9 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri +1'05.918 1
10 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team +1'12.116 2
11 Thailand Алекс ЭлбонWilliams +1'13.417 2
12 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo +1'23.649 2
13 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team +1'26.201 1
14 United States Логан СарджентWilliams +1'26.889 2
15 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing +1'27.603 2
16 United Kingdom Джордж РасселлMercedes +1 круг / НФ  2
  Finland Валттери БоттасAlfa Romeo НФ 1
  France Эстебан ОконAlpine НФ 1
  Japan Юки ЦунодаAlphaTauri НФ  
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