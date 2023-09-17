Сайнс выиграл в Сингапуре и прервал победную серию Red Bull

Только с 15-й попытки соперникам Red Bull удалось переиграть команду из Милтон-Кинса в сезоне-2023. После того, как пилоты на RB19 стали в квалификации лишь 11-м и 13-м, шансы такого исхода значительно выросли, и в воскресенье «Быкам» не удалось сотворить маленькое чудо. Макс Ферстаппен финишировал пятым.

Как и в 1988-м, долгую успешную серию одной команды в итоге прервала Ferrari. 35 лет назад Айртон Сенна с Аленом Простом принесли McLaren 11 побед (69% того сезона), после чего на вершину подиума поднялся Герхард Бергер в алом комбинезоне. Сейчас Ферстаппен с Серхио Пересом стали сильнейшими в 14 Гран При (64% сезона) – но в Сингапуре выиграл Карлос Сайнс.

Испанец стартовал с поула и контролировал развитие событий по ходу всех 62 кругов. Поначалу его прикрывал партнер по Скудерии Шарль Леклер – но тому не повезло, когда на трети дистанции судьи выпустили машину безопасности из-за обломков от Williams Логана Сарджента, который доехал до барьера.

Леклеру пришлось ждать возможности выехать на пит-лейн, из-за чего он разом потерял две позиции.

Еще до этого три британских пилота сошлись в споре за звание главного преследователя Ferrari: Льюис Хэмилтон с пятого места на решетке срезал первый поворот и стал третьим, но затем по приказу команды пропустил своего напарника Джорджа Расселла и Ландо Норриса из McLaren, вернувшись на пятое место.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Оба пилота Red Bull стартовали на жестких шинах Hard и не поехали менять их после аварии Сарджента. Это позволило Максу и Серхио подняться на второе и четвертое место, но сразу после рестарта соперники начали активно обгонять их.

Что более важно, именно в этот момент Хэмилтон воспользовался небольшой ошибкой Леклера и отодвинул того еще на позицию ниже.

Лидирующего Сайнса теперь преследовал Расселл, но Ferrari посоветовала своему пилоту не атаковать на пределе, а беречь шины и ехать в таком темпе, чтобы не рисковать позицией.

Все снова перевернулось с ног на голову на 44-м круге, когда из-за отказа коробки передач сошел проводивший очень хорошую гонку Эстебан Окон. Пилот Alpine занимал шестую позицию, когда его подвела коробка передач.

На этот раз судьи объявили режим VSC – но возможностью сменить шины (Hard на Medium) воспользовались только пилоты Mercedes, которые в тот момент были вторым и четвертым. Расселл откатился на четвертое место, Хэмилтон стал пятым. Оба бросились в погоню за соперниками.

За десять кругов до финиша Джордж на свежей резине догнал замыкающего тройку Леклера и вскоре обогнал того в 14-м повороте. Кругом позже Ferrari монегаска смог оставить позади и Хэмилтон.

Следующим на пути пары Mercedes был Норрис. Но шины на черных W14 уже были не столь хороши, как до этого. Расселлу с Хэмилтоном удалось догнать Ландо, однако с его обгоном возникли сложности. Вдобавок, гонщик на оранжево-черной машине использовал DRS позади Сайнса.

Норрис делал все возможное, чтобы удержаться вторым – и на последнем круге Расселл дрогнул. Отчаянно атакуя соотечественника, Джордж ошибся и улетел в барьер. Так что тройку призеров замкнул Хэмилтон, заработавший, вдобавок, бонус за лучший круг.

Ферстаппен в концовке был близок к тому, чтобы обойти Леклера, но все же остался в 0,264 секунды позади Ferrari на пятом месте.

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Мощная заявка

Оставшиеся очки в Сингапуре достались Пьеру Гасли, Оскару Пиастри, Пересу, Лиаму Лоусону и Кевину Магнуссену.

Для новозеландца Лоусона, который проводил третий Гран При в карьере, это первый финиш в десятке – и серьезная заявка на полноценное место в составе AlphaTauri на 2024 год.

Haas заработала зачетные баллы впервые со Шпильберга.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

От плохого к худшему

Для Фернандо Алонсо гонка сложилась из рук вон плохо. Сначала двукратный чемпион пересек белую линию на въезде в боксы, затем механики закопались по ходу его второго пит-стопа. Наконец, сам пилот ошибся и выехал с трассы, потеряв много времени.

В итоге он не заработал очков все же уступил Хэмилтону третью строчку чемпионата пилотов.

Юки Цунода проколол шину на первом круге в борьбе с Серхио Пересом, а Валттери Боттаса незадолго до финиша подвела техника. Лэнс Стролл не вышел на старт из-за последствий субботней аварии.

Отчет дополняется, положение в общем зачете готовится

Результаты Гран При Сингапура (62 круга)

готовятся

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст. Пит-стопы 1 Карлос Сайнс Ferrari 1 ч 46:37.418 1 2 Ландо Норрис McLaren +0.812 1 3 Льюис Хэмилтон Mercedes +1.269 2 4 Шарль Леклер Ferrari +21.177 1 5 Макс Ферстаппен Red Bull Racing +21.441 1 6 Пьер Гасли Alpine +38.441 1 7 Оскар Пиастри McLaren +41.479 1 8 Серхио Перес Red Bull Racing +54.534 1 9 Лиам Лоусон AlphaTauri +1'05.918 1 10 Кевин Магнуссен Haas F1 Team +1'12.116 2 11 Алекс Элбон Williams +1'13.417 2 12 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo +1'23.649 2 13 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team +1'26.201 1 14 Логан Сарджент Williams +1'26.889 2 15 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +1'27.603 2 16 Джордж Расселл Mercedes +1 круг / НФ 2 Валттери Боттас Alfa Romeo НФ 1 Эстебан Окон Alpine НФ 1 Юки Цунода AlphaTauri НФ