Сайнс выиграл в Сингапуре и прервал победную серию Red Bull
Стартовав с поула, испанский гонщик Ferrari лидировал с первого до последнего круга и принес своей команде первую победу с прошлогоднего Сильверстоуна
Только с 15-й попытки соперникам Red Bull удалось переиграть команду из Милтон-Кинса в сезоне-2023. После того, как пилоты на RB19 стали в квалификации лишь 11-м и 13-м, шансы такого исхода значительно выросли, и в воскресенье «Быкам» не удалось сотворить маленькое чудо. Макс Ферстаппен финишировал пятым.
Как и в 1988-м, долгую успешную серию одной команды в итоге прервала Ferrari. 35 лет назад Айртон Сенна с Аленом Простом принесли McLaren 11 побед (69% того сезона), после чего на вершину подиума поднялся Герхард Бергер в алом комбинезоне. Сейчас Ферстаппен с Серхио Пересом стали сильнейшими в 14 Гран При (64% сезона) – но в Сингапуре выиграл Карлос Сайнс.
Испанец стартовал с поула и контролировал развитие событий по ходу всех 62 кругов. Поначалу его прикрывал партнер по Скудерии Шарль Леклер – но тому не повезло, когда на трети дистанции судьи выпустили машину безопасности из-за обломков от Williams Логана Сарджента, который доехал до барьера.
Леклеру пришлось ждать возможности выехать на пит-лейн, из-за чего он разом потерял две позиции.
Еще до этого три британских пилота сошлись в споре за звание главного преследователя Ferrari: Льюис Хэмилтон с пятого места на решетке срезал первый поворот и стал третьим, но затем по приказу команды пропустил своего напарника Джорджа Расселла и Ландо Норриса из McLaren, вернувшись на пятое место.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Оба пилота Red Bull стартовали на жестких шинах Hard и не поехали менять их после аварии Сарджента. Это позволило Максу и Серхио подняться на второе и четвертое место, но сразу после рестарта соперники начали активно обгонять их.
Что более важно, именно в этот момент Хэмилтон воспользовался небольшой ошибкой Леклера и отодвинул того еще на позицию ниже.
Лидирующего Сайнса теперь преследовал Расселл, но Ferrari посоветовала своему пилоту не атаковать на пределе, а беречь шины и ехать в таком темпе, чтобы не рисковать позицией.
Все снова перевернулось с ног на голову на 44-м круге, когда из-за отказа коробки передач сошел проводивший очень хорошую гонку Эстебан Окон. Пилот Alpine занимал шестую позицию, когда его подвела коробка передач.
На этот раз судьи объявили режим VSC – но возможностью сменить шины (Hard на Medium) воспользовались только пилоты Mercedes, которые в тот момент были вторым и четвертым. Расселл откатился на четвертое место, Хэмилтон стал пятым. Оба бросились в погоню за соперниками.
За десять кругов до финиша Джордж на свежей резине догнал замыкающего тройку Леклера и вскоре обогнал того в 14-м повороте. Кругом позже Ferrari монегаска смог оставить позади и Хэмилтон.
Следующим на пути пары Mercedes был Норрис. Но шины на черных W14 уже были не столь хороши, как до этого. Расселлу с Хэмилтоном удалось догнать Ландо, однако с его обгоном возникли сложности. Вдобавок, гонщик на оранжево-черной машине использовал DRS позади Сайнса.
Норрис делал все возможное, чтобы удержаться вторым – и на последнем круге Расселл дрогнул. Отчаянно атакуя соотечественника, Джордж ошибся и улетел в барьер. Так что тройку призеров замкнул Хэмилтон, заработавший, вдобавок, бонус за лучший круг.
Ферстаппен в концовке был близок к тому, чтобы обойти Леклера, но все же остался в 0,264 секунды позади Ferrari на пятом месте.
Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Мощная заявка
Оставшиеся очки в Сингапуре достались Пьеру Гасли, Оскару Пиастри, Пересу, Лиаму Лоусону и Кевину Магнуссену.
Для новозеландца Лоусона, который проводил третий Гран При в карьере, это первый финиш в десятке – и серьезная заявка на полноценное место в составе AlphaTauri на 2024 год.
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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
От плохого к худшему
Для Фернандо Алонсо гонка сложилась из рук вон плохо. Сначала двукратный чемпион пересек белую линию на въезде в боксы, затем механики закопались по ходу его второго пит-стопа. Наконец, сам пилот ошибся и выехал с трассы, потеряв много времени.
В итоге он не заработал очков все же уступил Хэмилтону третью строчку чемпионата пилотов.
Юки Цунода проколол шину на первом круге в борьбе с Серхио Пересом, а Валттери Боттаса незадолго до финиша подвела техника. Лэнс Стролл не вышел на старт из-за последствий субботней аварии.
Отчет дополняется, положение в общем зачете готовится
Результаты Гран При Сингапура (62 круга)
готовятся
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Время / Отст.
|Пит-стопы
|1
|Карлос СайнсFerrari
|1 ч 46:37.418
|1
|2
|Ландо НоррисMcLaren
|+0.812
|1
|3
|Льюис ХэмилтонMercedes
|+1.269
|2
|4
|Шарль ЛеклерFerrari
|+21.177
|1
|5
|Макс ФерстаппенRed Bull Racing
|+21.441
|1
|6
|Пьер ГаслиAlpine
|+38.441
|1
|7
|Оскар ПиастриMcLaren
|+41.479
|1
|8
|Серхио ПересRed Bull Racing
|+54.534
|1
|9
|Лиам ЛоусонAlphaTauri
|+1'05.918
|1
|10
|Кевин МагнуссенHaas F1 Team
|+1'12.116
|2
|11
|Алекс ЭлбонWilliams
|+1'13.417
|2
|12
|Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo
|+1'23.649
|2
|13
|Нико ХюлькенбергHaas F1 Team
|+1'26.201
|1
|14
|Логан СарджентWilliams
|+1'26.889
|2
|15
|Фернандо АлонсоAston Martin Racing
|+1'27.603
|2
|16
|Джордж РасселлMercedes
|+1 круг / НФ
|2
|Валттери БоттасAlfa Romeo
|НФ
|1
|Эстебан ОконAlpine
|НФ
|1
|Юки ЦунодаAlphaTauri
|НФ
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