Сайнс выиграл квалификацию в Монце
Карлос с минимальным перевесом опередил Макса Ферстаппена и Шарля Леклера. И хотя еще до этого по ходу сессии он нарушил правила, судьи не стали наказывать пилота Ferrari
Квалификацию в Монце Формула 1 проводила по экспериментальным правилам: как и в Венгрии, по ходу первого сегмента участники могли использовать только шины Hard, второго - Medium, и только в третьем получали доступ к самым мягким Soft.
Такой формат принес лучшее время Карлосу Сайнсу, который взял верх в напряженной борьбе.
По ходу первой попытки в финале Макс Ферстаппен зацепил гравий в Родже и остался только третьим, уступив меньше одной десятой соперникам из Ferrari: Карлос превзошел Шарля Леклера на 0,032 секунды. Пятерку в этот момент замыкали Льюис Хэмилтон и пропускавший этап год назад Алекс Элбон.
Решающую попытку первым завершил Леклер, который захватил лидерство. Но монегаска на несколько сотых превзошел Ферстаппен, а затем его самого на 0,013 отодвинул Сайнс.
Однако говорить про второй в карьере поул испанца пока рано: результаты обоих пилотов Скудерии остаются предварительными, так как нарушили правило о максимальном времени круга, о котором судьи объявили в субботу утром.
Обновление: судьи не стали наказывать Сайнса и Леклера, сохранив им стартовые позиции.
Шестерку быстрейших замкнули Джордж Расселл, уступивший ему 0,017 секунды Серхио Перес и невероятный Элбон.
Оскар Пиастри стал сильнейшим в паре McLaren, а между гонщиками на оранжевых машинах место на решетке займет Льюис Хэмилтон. Фернандо Алонсо не подтвердил хороший темп Aston Martin в тренировках и остался десятым.
Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Лиам вкатился
Во втором сегменте обратил на себя внимание Лиам Лоусон. Всего неделю назад в Зандфорте новозеландец остался далеко позади, когда экстренно пришел на замену Даниэлю Риккардо. Но после нормального уик-энда он показал отличное 12-е время, пусть и проиграв одну строчку Юки Цуноде.
На этой же стадии из борьбы выбыли Логан Сарджент, Валттери Боттас и Нико Хюлькенберг. Стоит отметить, что все 15 гонщиков уложились в одну секунду с несколькими тысячными.
Пьер Гасли, Alpine A523
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Renault не окрыляет
В первом сегменте, который гонщики проводили на жестком составе, проявилась серьезная нехватка мощности у моторов Renault. После голландского подиума Пьер Гасли выбыл из борьбы в первые 18 минут, компанию ему составил и Эстебан Окон.
Вместе с ними за бортом оказались Лэнс Стролл, который вообще не смог поездить в пятницу из-за замены и поломки, а также Кевин Магнуссен с Чжоу Гуаньюем.
Поул стал для Карлоса Сайнса первым в нынешнем сезоне и четвертым в карьере.
Результаты квалификации Гран При Италии
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Время
|1
|КАРЛОС САЙНСFerrari
|1'20.294
|2
|МАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing
|+0.013
|3
|ШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari
|+0.067
|4
|ДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes
|+0.377
|5
|СЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing
|+0.394
|6
|АЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams
|+0.466
|7
|ОСКАР ПИАСТРИMcLaren
|+0.491
|8
|ЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes
|+0.526
|9
|ЛАНДО НОРРИСMcLaren
|+0.685
|10
|ФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing
|+1.123
|11
|ЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri
|+1.300
|12
|ЛИАМ ЛОУСОНAlphaTauri
|+1.464
|13
|НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team
|+1.482
|14
|ВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo
|+1.646
|15
|ЛОГАН САРДЖЕНТWilliams
|+1.650
|16
|ГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo
|+2.096
|17
|ПЬЕР ГАСЛИAlpine
|+2.251
|18
|ЭСТЕБАН ОКОНAlpine
|+2.254
|19
|КЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team
|+2.298
|20
|ЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing
|+2.566
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