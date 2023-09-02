Сайнс выиграл квалификацию в Монце

Квалификацию в Монце Формула 1 проводила по экспериментальным правилам: как и в Венгрии, по ходу первого сегмента участники могли использовать только шины Hard, второго - Medium, и только в третьем получали доступ к самым мягким Soft.

Такой формат принес лучшее время Карлосу Сайнсу, который взял верх в напряженной борьбе.

По ходу первой попытки в финале Макс Ферстаппен зацепил гравий в Родже и остался только третьим, уступив меньше одной десятой соперникам из Ferrari: Карлос превзошел Шарля Леклера на 0,032 секунды. Пятерку в этот момент замыкали Льюис Хэмилтон и пропускавший этап год назад Алекс Элбон.

Решающую попытку первым завершил Леклер, который захватил лидерство. Но монегаска на несколько сотых превзошел Ферстаппен, а затем его самого на 0,013 отодвинул Сайнс.

Однако говорить про второй в карьере поул испанца пока рано: результаты обоих пилотов Скудерии остаются предварительными, так как нарушили правило о максимальном времени круга, о котором судьи объявили в субботу утром.

Обновление: судьи не стали наказывать Сайнса и Леклера, сохранив им стартовые позиции.

Шестерку быстрейших замкнули Джордж Расселл, уступивший ему 0,017 секунды Серхио Перес и невероятный Элбон.

Оскар Пиастри стал сильнейшим в паре McLaren, а между гонщиками на оранжевых машинах место на решетке займет Льюис Хэмилтон. Фернандо Алонсо не подтвердил хороший темп Aston Martin в тренировках и остался десятым.

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Лиам вкатился

Во втором сегменте обратил на себя внимание Лиам Лоусон. Всего неделю назад в Зандфорте новозеландец остался далеко позади, когда экстренно пришел на замену Даниэлю Риккардо. Но после нормального уик-энда он показал отличное 12-е время, пусть и проиграв одну строчку Юки Цуноде.

На этой же стадии из борьбы выбыли Логан Сарджент, Валттери Боттас и Нико Хюлькенберг. Стоит отметить, что все 15 гонщиков уложились в одну секунду с несколькими тысячными.

Пьер Гасли, Alpine A523 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Renault не окрыляет

В первом сегменте, который гонщики проводили на жестком составе, проявилась серьезная нехватка мощности у моторов Renault. После голландского подиума Пьер Гасли выбыл из борьбы в первые 18 минут, компанию ему составил и Эстебан Окон.

Вместе с ними за бортом оказались Лэнс Стролл, который вообще не смог поездить в пятницу из-за замены и поломки, а также Кевин Магнуссен с Чжоу Гуаньюем.

Поул стал для Карлоса Сайнса первым в нынешнем сезоне и четвертым в карьере.

Результаты квалификации Гран При Италии