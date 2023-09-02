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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о квалификации

Сайнс выиграл квалификацию в Монце

Карлос с минимальным перевесом опередил Макса Ферстаппена и Шарля Леклера. И хотя еще до этого по ходу сессии он нарушил правила, судьи не стали наказывать пилота Ferrari

Александр Кабановский
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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Квалификацию в Монце Формула 1 проводила по экспериментальным правилам: как и в Венгрии, по ходу первого сегмента участники могли использовать только шины Hard, второго - Medium, и только в третьем получали доступ к самым мягким Soft. 

Такой формат принес лучшее время Карлосу Сайнсу, который взял верх в напряженной борьбе. 

По ходу первой попытки в финале Макс Ферстаппен зацепил гравий в Родже и остался только третьим, уступив меньше одной десятой соперникам из Ferrari: Карлос превзошел Шарля Леклера на 0,032 секунды. Пятерку в этот момент замыкали Льюис Хэмилтон и пропускавший этап год назад Алекс Элбон. 

Решающую попытку первым завершил Леклер, который захватил лидерство. Но монегаска на несколько сотых превзошел Ферстаппен, а затем его самого на 0,013 отодвинул Сайнс. 

Однако говорить про второй в карьере поул испанца пока рано: результаты обоих пилотов Скудерии остаются предварительными, так как нарушили правило о максимальном времени круга, о котором судьи объявили в субботу утром.

Обновление: судьи не стали наказывать Сайнса и Леклера, сохранив им стартовые позиции.

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Оскар Пиастри стал сильнейшим в паре McLaren, а между гонщиками на оранжевых машинах место на решетке займет Льюис Хэмилтон. Фернандо Алонсо не подтвердил хороший темп Aston Martin в тренировках и остался десятым.

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Лиам вкатился

Во втором сегменте обратил на себя внимание Лиам Лоусон. Всего неделю назад в Зандфорте новозеландец остался далеко позади, когда экстренно пришел на замену Даниэлю Риккардо. Но после нормального уик-энда он показал отличное 12-е время, пусть и проиграв одну строчку Юки Цуноде.

На этой же стадии из борьбы выбыли Логан Сарджент, Валттери Боттас и Нико Хюлькенберг. Стоит отметить, что все 15 гонщиков уложились в одну секунду с несколькими тысячными.

Пьер Гасли, Alpine A523

Пьер Гасли, Alpine A523

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Renault не окрыляет

В первом сегменте, который гонщики проводили на жестком составе, проявилась серьезная нехватка мощности у моторов Renault. После голландского подиума Пьер Гасли выбыл из борьбы в первые 18 минут, компанию ему составил и Эстебан Окон.  

Вместе с ними за бортом оказались Лэнс Стролл, который вообще не смог поездить в пятницу из-за замены и поломки, а также Кевин Магнуссен с Чжоу Гуаньюем.

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Результаты квалификации Гран При Италии

Поз. Гонщик / Команда Время
1 SpainКАРЛОС САЙНСFerrari 1'20.294
2 NetherlandsМАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing +0.013
3 MonacoШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari +0.067
4 United KingdomДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes +0.377
5 MexicoСЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing +0.394
6 ThailandАЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams +0.466
7 AustraliaОСКАР ПИАСТРИMcLaren +0.491
8 United KingdomЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes +0.526
9 United KingdomЛАНДО НОРРИСMcLaren +0.685
10 SpainФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing +1.123
11 JapanЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri +1.300
12 New ZealandЛИАМ ЛОУСОНAlphaTauri +1.464
13 GermanyНИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team +1.482
14 FinlandВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo +1.646
15 United StatesЛОГАН САРДЖЕНТWilliams +1.650
16 ChinaГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo +2.096
17 FranceПЬЕР ГАСЛИAlpine +2.251
18 FranceЭСТЕБАН ОКОНAlpine +2.254
19 DenmarkКЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team +2.298
20 CanadaЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing +2.566
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Сайнс на 0,086 секунды обогнал Ферстаппена в финальной тренировке

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