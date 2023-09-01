Сайнс возглавил протокол второй тренировки в Монце после аварии Переса

В отличие от первой, вторая пятничная тренировка Гран При Италии получилась богатой на события. Ее пришлось дважды прерывать красными флагами, а итоговое положение едва ли можно назвать объективным отражением расстановки сил.

Лэнс Стролл, который на утреннюю сессию уступил машину Фелипе Друговичу, в дневной не проехал ни одного быстрого круга: на его Aston Martin вскоре после выезда на трассу отказала топливная система. Канадец остановил машину после «эски» Аскари – ее доставили в гараж команды, но там стало ясно, что ремонт потребует продолжительного времени.

Примерно на середине тренировки пилоты стали проводить быстрые попытки – и сразу столкнулись с проблемой трафика. На быстром круге им приходилось объезжать множество медленных машин. С лидером сезона Максом Ферстаппеном это сыграло дурную шутку: он не сумел проехать чистый круг, и хотя очень просил команде разрешить ему совершить еще одну «чтобы побольше узнать», получил указание ехать на пит-лейн.

Авария Серхио Переса, Red Bull RB19

А за девять минут до конца, когда все уже приступили к длинным сериям, в Параблоике улетел Серхио Перес. Мексиканец ударился задним крылом об забор, но не заглушил мотор и попробовал выехать на асфальт. Однако сделать это ему не удалось, и RB19 увязла в гравии, что потребовало новой остановки заездов.

В оставшиеся три с половиной минуты никто не улучшил свое время, так что на первой строчке остался Карлос Сайнс (1:21.355 на шинах Soft). Ландо Норрис из McLaren отстал от гонщика Скудерии на 0,019 секунды, а Перес замкнул тройку лидеров (+0,185).

Еще пять тысячных проиграл дебютант сезона Оскар Пиастри, тогда как Ферстаппен остался лишь пятым.

Алекс Элбон, Williams FW45 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Следом за лидером сезона в протоколе расположились гонщики пяти разных команд. В это число вошел Алекс Элбон – гонщик Williams единственный в десятке проехал лучший круг на более жестких шинах Medium. При этом он опередил Джорджа Расселла, который остался только девятым.

Другой пилот команды из Брэкли Льюис Хэмилтон весь час жаловался на нехватку скорости на прямых и в итоге вообще остался одним из самых последних .

Результаты второй тренировки Гран При Италии