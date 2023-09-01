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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о тренировке

Сайнс возглавил протокол второй тренировки в Монце после аварии Переса

Испанский пилот Ferrari на 0,019 секунды опередил Ландо Норриса, тогда как Максу Ферстаппену не удалось провести быструю попытку, а другой пилот Red Bull Серхио Перес и вовсе досрочно завершил сессию в гравии

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

В отличие от первой, вторая пятничная тренировка Гран При Италии получилась богатой на события. Ее пришлось дважды прерывать красными флагами, а итоговое положение едва ли можно назвать объективным отражением расстановки сил. 

Лэнс Стролл, который на утреннюю сессию уступил машину Фелипе Друговичу, в дневной не проехал ни одного быстрого круга: на его Aston Martin вскоре после выезда на трассу отказала топливная система. Канадец остановил машину после «эски» Аскари – ее доставили в гараж команды, но там стало ясно, что ремонт потребует продолжительного времени.

Примерно на середине тренировки пилоты стали проводить быстрые попытки – и сразу столкнулись с проблемой трафика. На быстром круге им приходилось объезжать множество медленных машин. С лидером сезона Максом Ферстаппеном это сыграло дурную шутку: он не сумел проехать чистый круг, и хотя очень просил команде разрешить ему совершить еще одну «чтобы побольше узнать», получил указание ехать на пит-лейн.  

Авария Серхио Переса, Red Bull RB19

Авария Серхио Переса, Red Bull RB19

А за девять минут до конца, когда все уже приступили к длинным сериям, в Параблоике улетел Серхио Перес. Мексиканец ударился задним крылом об забор, но не заглушил мотор и попробовал выехать на асфальт. Однако сделать это ему не удалось, и RB19 увязла в гравии, что потребовало новой остановки заездов. 

В оставшиеся три с половиной минуты никто не улучшил свое время, так что на первой строчке остался Карлос Сайнс (1:21.355 на шинах Soft). Ландо Норрис из McLaren отстал от гонщика Скудерии на 0,019 секунды, а Перес замкнул тройку лидеров (+0,185).

Еще пять тысячных проиграл дебютант сезона Оскар Пиастри, тогда как Ферстаппен остался лишь пятым.

Алекс Элбон, Williams FW45

Алекс Элбон, Williams FW45

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Следом за лидером сезона в протоколе расположились гонщики пяти разных команд. В это число вошел Алекс Элбон – гонщик Williams единственный в десятке проехал лучший круг на более жестких шинах Medium. При этом он опередил Джорджа Расселла, который остался только девятым. 

Другой пилот команды из Брэкли Льюис Хэмилтон весь час жаловался на нехватку скорости на прямых и в итоге вообще остался одним из самых последних . 

Результаты второй тренировки Гран При Италии

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 SpainКАРЛОС САЙНСFerrari 23 1'21.355
2 United KingdomЛАНДО НОРРИСMcLaren 20 +0.019
3 MexicoСЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing 17 +0.185
4 AustraliaОСКАР ПИАСТРИMcLaren 21 +0.190
5 NetherlandsМАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing 20 +0.276
6 MonacoШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari 23 +0.361
7 ThailandАЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams 19 +0.624
8 SpainФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing 16 +0.716
9 United KingdomДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes 20 +0.821
10 GermanyНИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team 19 +0.936
11 DenmarkКЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team 21 +1.219
12 FinlandВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo 19 +1.240
13 FranceПЬЕР ГАСЛИAlpine 22 +1.296
14 JapanЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri 23 +1.341
15 FranceЭСТЕБАН ОКОНAlpine 22 +1.361
16 United StatesЛОГАН САРДЖЕНТWilliams 24 +1.400
17 United KingdomЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes 23 +1.428
18 New ZealandЛИАМ ЛОУСОНAlphaTauri 23 +1.812
19 ChinaГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo 20 +1.991
20 CanadaЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing 2  
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