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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Отчет о тестах

Сайнс вернул Ferrari в лидеры тестов Ф1 в Сахире

По итогам пятницы испанский пилот Ferrari возглавил протокол, опередив Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла

Александр Кабановский
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Сайнс вернул Ferrari в лидеры тестов Ф1 в Сахире
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Обновление: Магнуссен и Haas стали лучшими на тестах Формулы 1 

Результаты существенно изменились в финальный час, когда на трассе остался только гонщик Haas Кевин Магнуссен. Отчет был написан до этого, на момент окончания работы всех остальных. 

К первой половине марта в Бахрейне уже устанавливается жаркая погода, но световой день еще достаточно короткий, потому участникам тестов Формулы 1 приходится завершать работу уже при искусственном освещении. Именно в это время, когда становится чуть прохладнее, условия позволяют показывать наибольшую скорость. 

Так было в четверг, так получилось и в пятницу. В Ferrari едва ли не впервые поставили более мягкую резину С4, и севший за руль после обеда Карлос Сайнс показал время 1:33.532. Это новый рекорд нынешней сессии, на четыре десятых превосходящий результат Пьера Гасли, показанный накануне

Примечательно, что до этого на более жесткой резине С3 испанец проехал круг за 1:33.943. Даже этого хватило бы для первой позиции: Карлос в этот день оказался единственным, кто покорил рубеж 94 секунд.

Макс Ферстаппен выехал на С4 в финальные четверть часа, но остался вторым (1:34.011). 

Планы тех, кто рассчитывал на последних минутах провести быструю попытку, сорвали судьи. Если перед перерывом они отрабатывали процедуру рестарта с места, то на этот раз вывесили красные флаги для тренировки рестарта с хода. 

Макс Ферстаппен, Red Bull

Макс Ферстаппен, Red Bull

Фото: Motorsport Images

Уже после этого Лэнс Стролл остановил машину на пит-лейне, и механикам Aston Martin пришлось толкать его назад к гаражу. Канадец по итогам дня остался третьим (1:34.064 на С4). Льюис Хэмилтон стал четвертым (1:34.141 на самом мягком составе С5) – и последним из тех, кто превзошел утреннее время Эстебана Окона.

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Сам пилот Alpine после сильного начала дня остановился на трассе, что стало причиной очередных красных флагов. В команде объяснили это предосторожностью из-за странных показаний датчиков. Вскоре француз продолжил работу и суммарно преодолел более сотни кругов. 

Еще раз флаги понадобились после того, как прямо на выезде из боксов замерла машина Ландо Норриса, который продолжает работать один из-за плохого самочувствия Даниэля Риккардо. И эту неисправность удалось исправить довольно быстро. 

Ландо Норрис, McLaren MCL36

Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Лидером по пройденной дистанции стал Юки Цунода со 120 кругами – хотя это меньше, чем у Серхио Переса накануне (138).

Кевин Магнуссен вернулся в Ф1 с лучшим временем. Его команда Haas, опоздавшая на тесты накануне, получила право провести на трассе четыре дополнительных часа – один сегодня вечером, еще один в субботу утром и два – в субботу вечером. Именно это и дало датчанину возможность проехать быстрее всех в более прохладных условиях.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной тестовой сессии.

Окончательные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (11 марта)

  Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины
1 Denmark Кевин Магнуссен Haas 1:33.207   60  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:33.532 0,325 60  
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1:34.011 0,804 86  
4 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1.34.064 0,857 70  
United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:34.141 0,934 47  
6 France Эстебан Окон Alpine 1:34.276 1,069 111  
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:34.366 1,159 54  
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:34.609 1,402 60  
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:36.020 2,813 46  
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1:36.802 3,595 120  
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1:36.987 3,780 25  
12 Germany Мик Шумахер Haas 1:37.846 4,639 23   
13 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:38.585 5,378 67  *P
14 Canada Николя Латифи Williams 1:39.845 6,638 12  *P
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:39.984 6,777 48  

*экспериментальные шины Pirelli

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