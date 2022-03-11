Сайнс вернул Ferrari в лидеры тестов Ф1 в Сахире
По итогам пятницы испанский пилот Ferrari возглавил протокол, опередив Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла
Обновление: Магнуссен и Haas стали лучшими на тестах Формулы 1
Результаты существенно изменились в финальный час, когда на трассе остался только гонщик Haas Кевин Магнуссен. Отчет был написан до этого, на момент окончания работы всех остальных.
К первой половине марта в Бахрейне уже устанавливается жаркая погода, но световой день еще достаточно короткий, потому участникам тестов Формулы 1 приходится завершать работу уже при искусственном освещении. Именно в это время, когда становится чуть прохладнее, условия позволяют показывать наибольшую скорость.
Так было в четверг, так получилось и в пятницу. В Ferrari едва ли не впервые поставили более мягкую резину С4, и севший за руль после обеда Карлос Сайнс показал время 1:33.532. Это новый рекорд нынешней сессии, на четыре десятых превосходящий результат Пьера Гасли, показанный накануне.
Примечательно, что до этого на более жесткой резине С3 испанец проехал круг за 1:33.943. Даже этого хватило бы для первой позиции: Карлос в этот день оказался единственным, кто покорил рубеж 94 секунд.
Макс Ферстаппен выехал на С4 в финальные четверть часа, но остался вторым (1:34.011).
Планы тех, кто рассчитывал на последних минутах провести быструю попытку, сорвали судьи. Если перед перерывом они отрабатывали процедуру рестарта с места, то на этот раз вывесили красные флаги для тренировки рестарта с хода.
Макс Ферстаппен, Red Bull
Фото: Motorsport Images
Уже после этого Лэнс Стролл остановил машину на пит-лейне, и механикам Aston Martin пришлось толкать его назад к гаражу. Канадец по итогам дня остался третьим (1:34.064 на С4). Льюис Хэмилтон стал четвертым (1:34.141 на самом мягком составе С5) – и последним из тех, кто превзошел утреннее время Эстебана Окона.
Сам пилот Alpine после сильного начала дня остановился на трассе, что стало причиной очередных красных флагов. В команде объяснили это предосторожностью из-за странных показаний датчиков. Вскоре француз продолжил работу и суммарно преодолел более сотни кругов.
Еще раз флаги понадобились после того, как прямо на выезде из боксов замерла машина Ландо Норриса, который продолжает работать один из-за плохого самочувствия Даниэля Риккардо. И эту неисправность удалось исправить довольно быстро.
Ландо Норрис, McLaren MCL36
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Лидером по пройденной дистанции стал Юки Цунода со 120 кругами – хотя это меньше, чем у Серхио Переса накануне (138).
Кевин Магнуссен вернулся в Ф1 с лучшим временем. Его команда Haas, опоздавшая на тесты накануне, получила право провести на трассе четыре дополнительных часа – один сегодня вечером, еще один в субботу утром и два – в субботу вечером. Именно это и дало датчанину возможность проехать быстрее всех в более прохладных условиях.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной тестовой сессии.
Окончательные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (11 марта)
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|Шины
|1
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:33.207
|60
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:33.532
|0,325
|60
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:34.011
|0,804
|86
|4
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1.34.064
|0,857
|70
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:34.141
|0,934
|47
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:34.276
|1,069
|111
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:34.366
|1,159
|54
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:34.609
|1,402
|60
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:36.020
|2,813
|46
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:36.802
|3,595
|120
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:36.987
|3,780
|25
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|1:37.846
|4,639
|23
|13
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:38.585
|5,378
|67
|*P
|14
|Николя Латифи
|Williams
|1:39.845
|6,638
|12
|*P
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:39.984
|6,777
|48
*экспериментальные шины Pirelli
Сайнс: Не верьте, что Mercedes медленные
Хэмилтон о новой машине Mercedes: Приручить ее будет непросто