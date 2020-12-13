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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Сайнс: В McLaren я стал более зрелым

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Сайнс: В McLaren я стал более зрелым
Автор:
, редактор

Карлос подвел итоги Гран При Абу-Даби, сезона-2020 и своей карьеры в McLaren

McLaren смог вырвать у Racing Point третье место в Кубке конструкторов Формулы 1, заняв пятое и шестое места на Гран При Абу-Даби. Карлос Сайнс завершил эту гонку шестым и на эту же позицию поднялся в личном зачете. 

«Отличный день для всей команды, – сказал Сайнс. – Это был трудный год, но вместе мы смогли преодолеть проблемы. Сама гонка была скучноватой. Жаль, что мои шины Medium не сработали так, как мы ожидали – они стирались так же сильно, как Soft. Но я прошел две Ferrari, контролировал гонку и сохранил резину до финиша. Это принесло нам третье место в Кубке конструкторов, что осчастливило всю команду».

Зимой Сайнс переходит в Ferrri, а потому после Абу-Даби подвел итоги своим двум сезонам в McLaren: «Я явно стал более зрелым как пилот. Я прибавлял от гонки к гонке, окружение меня полностью поддерживало, они создавали для меня лучшие условия, в которых хочется работать на высшем уровне. 

Я хочу поблагодарить всю команду и Зака Брауна, который доверился мне в начале. Как только мы решили проблемы с мотором, пит-стопами и прочим, что возникало в начале сезона, мы смогли шесть-семь последних гонок не опускаться ниже седьмого места.

В следующем году я буду уже в красном комбинезоне, чего очень жду».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Карлос Сайнс
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

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