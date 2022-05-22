Сайнс: В этот день все шло не так

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Карлос Сайнс начинал домашний Гран При с третьей позиции, но едва не заглушил мотор в момент начала движения, потерял темп и откатился на пятое место. После этого уже на седьмом круге он улетел с асфальта в четвертом повороте и оказался во втором десятке.

Выбравшись из гравия, Карлос сказал команде по радио, что его машина в порядке, а пострадала только резина. Лишь после финиша на четвертой позиции гонщик признался, что это не совсем так.

«Гонка оказалась для нас долгой и сложной, – рассказал Сайнс в телеинтервью. – Порыв ветра привел к развороту, а когда я вернулся в гонку, состояние машины было уже вовсе не таким, как прежде.

Шасси получило заметные повреждения, из-за чего я много скользил, пытаясь вернуться на подиум. Четвертое место – это не то, чего мы хотели. Всю гонку пришлось бороться, но порой такое случается».

Испанец поблагодарил за зрителей, которые поддерживали его и после ошибки: «Они помогли мне не опустить руки. Я вылетел из десятки и пытался хоть что-то отыграть на поврежденной машине.

Это явно был не наш день: старт, разворот, все сегодня шло не так. Проехать почти всю гонку с такими повреждениями было очень непросто».

Четвертое место стало для Карлоса лучшим результатом за карьеру на домашнем этапе. В чемпионате он сохранил пятую позицию.

Дополнительная информация: Меган Уайт