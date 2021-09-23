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Формула 1 / Гран При России Новости

Сайнс уверен: победа где-то рядом

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Пилот Ferrari отказался считать победы Alpine и McLaren признаком большей силы этих команд

Сайнс уверен: победа где-то рядом

Помимо сражения за лидерство в чемпионате, достаточно плотная борьба сейчас ведется за третье место в Кубке конструкторов, где команды McLaren, Alpine и Ferrari разделяет только 20 очков. При этом гонщики Alpine и McLaren в этом сезоне уже побеждали, а пилоты Скудерии – пока нет.

Накануне Гран При России бывший гонщик McLaren и Renault (теперь это Alpine), а ныне пилот Ferrari Карлос Сайнс отказался признать, что его прежние команды достигли чего-то принципиально большего.

«McLaren и Alpine пока не борются за титул и не выигрывают гонки постоянно, –сказал Сайнс. – А отдельные победы, думаю, скоро будут и у нас.

Мы могли бы уже выиграть в Монако или Сильверстоуне. Да я и сам мог бы выиграть в Монце в прошлом году. Так что у меня нет ощущения, что победа где-то далеко от меня.

По прогнозам трасса в Сочи подходит нам лучше. Да, на первом секторе нам будет сложнее, чем гонщикам McLaren. Зато на последнем секторе сильнее будем мы. Так что в целом мы с ними будем сбалансированы и возможно именно Скудерии повезет провести сильный уик-энд».

Дополнительная информация: Алекс Канилаускас

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