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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии

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Карлос считает, что венгерская трасса перестала быть медленной

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии

После поул-позиции Шарля Леклера на Гран При Монако в Ferrari говорили, что если где-то и смогут повторить такой успех, то в Венгрии. Однако перед венгерским этапом Карлос Сайнс считает, что на этой трассе машина Скудерии будет далеко не так быстра, как в Монте-Карло.

«Не думаю, что для нас это такая уж хорошая трасса, – сказал Сайнс. – У нас будет хорошая возможность оказаться сразу за Mercedes и Red Bull. Но тут все еще правит прижимная сила, а по данным мы видим, что в поворотах эти машины быстрее нашей.

Для нынешнего поколения машин Будапешт стал среднескоростной трассой. В Монако и Баку все повороты проходятся на второй-третьей передаче. Но в Будапеште эти машины с высокой прижимной силой проходят средний сектор на четвертой-пятой. Так что это уже не такая медленная трасса, как в прошлом».

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