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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Сайнс удивился своему первому поулу

По словам испанца, на быстром круге он старался не показать лучшую скорость, а просто не улететь с трассы

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Сайнс удивился своему первому поулу
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Карлос Сайнс выиграл дождевую квалификацию в Гран При Великобритании, завоевав первый поул в своей карьере. Свой лучший круг он проехал на промежуточной резине по очень мокрой трассе и после окончания сессии признался, что не ожидал победы, а думал только о том, чтобы его не развернуло.

«Это был непростой круг, – начал Сайнс. – На трассе было много воды, она угрожала возникновением аквапланирования, так что в первую очередь я старался не допустить ошибку и не испортить круг. Лужи были прямо на гоночной траектории, так что было не легко. К тому же в таких условиях было очень сложно поддерживать резину в рабочей температуре.

Когда я закончил круг, я подумал, что он вышел нормальным, но не более того. Потому, я удивился, когда узнал, что выиграл поул.

Я рад стартовать завтра с первого места, это хороший шанс. Конечно, Макс Ферстапен и Шарль Леклер попробуют меня обогнать. В целом, мы быстры весь уик-энд, за исключением финальной тренировки. Но, думаю, мы решили возникшую там проблему.

Я хочу поблагодарить своих испанских болельщиков здесь. Они не привыкли сидеть под таким дождем, и я счастлив их порадовать».

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