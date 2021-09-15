Август и начало сентября получились для Карлоса Сайнса богатыми на происшествия. Хотя испанец и продолжил свою серию результативных выступлений, заработав очки по ходу семи последних гонок подряд, предварительные сессии Гран При в последнее время часто заканчиваются для него авариями.

В Венгрии Карлос разбил машину в квалификации, выехав с трассы в финальном повороте. Испанцу повезло: машина пострадала несильно, позволив испанцу вернуться в боксы.

Авария Карлоса Сайнса, Ferrari SF21, на квалификации ГП Венгрии Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

После летнего перерыва Формула 1 провела непопулярный уик-энд под проливным дождем в Спа, где болельщики так и не дождались гонки. После этого участники чемпионата переместились в голландский Зандфорт.

Там Сайнс вновь попал в аварию – на этот раз по ходу субботней утренней сессии. Он не удержал машину под контролем и вновь влетел в ограждение.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, авария в тренировке Гран При Нидерландов Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Наконец, в минувший уик-энд вновь разбил машину – на этот раз в повороте Аскари домашнего для команды этапа в Монце. Это произошло в субботу утром – между спринтерской и основной гонками (на заглавном фото).

По ходу Гран При Италии репортеры спросили Карлоса, не слишком ли много у него аварий и почему он так часто попадает в неприятности.

«Это три совершенно разных эпизода, и причины тоже различаются, – заверил пилот. – Я уже говорил, что в Зандфорте просто чуть выехал с чистой траектории и потерял контроль над машиной. Это была пилотская ошибка.

В Будапеште меня настиг такой сильный порыв ветра, какого я, кажется, вообще никогда не испытывал за рулем гоночной машины.

А вот если говорить о Монце, то здесь я должен был не допустить аварии. И честно говоря, я до сих пор не понимаю до конца, как это произошло. У меня нет объяснения.

Весь уик-энд у машины была нейтральная управляемость на входе в Аскари, а в тот момент у меня вдруг возникли серьезные сложности с балансом.

Полагаю, процесс познания и понимания машины для меня все еще продолжается. Хотя поворачиваемость и остается нейтральной, нажимать на газ в середине поворота нужно очень аккуратно».

Он добавил: «Ничего хорошего в авариях нет, механикам постоянно приходится чинить машину, а для команды это лишние расходы. Уверен, что в ближайшее время ничего подобного не повторится, а я вынесу уроки.

Порой, когда ты учишься, приходится исследовать пределы возможного, хотя приятного в таких историях мало».

Дополнительная информация: Олег Карпов