Сайнс: Трафик на круге после пит-стопа стоил мне победы

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На трассе в княжестве, где обгоны невероятно затруднены, исход борьбы в это воскресенье определила тактика. Ferrari не лучшим образом справилась с этой задачей для своего лидера Шарля Леклера, который по ходу дистанции с первого места опустился на четвертое, а вот с Карлосом Сайнсом история вышла совсем другой.

Тот стартовал вторым и поначалу удерживал эту позицию на дождевой резине. Затем, когда главные соперники отправились в боксы за промежуточными шинами, Карлос остался на трассе и стал лидером. Затем он сразу перешел на слики – но Серхио Перес прямо перед его носом выскочил со своего пит-лейна и оставил Сайнса вторым.

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«Мне кажется, мы сделали сегодня все, что было возможно, – сказал испанский гонщик в интервью после финиша. – Мы терпеливо ждали на дождевой резине, приняли верное решение переходить напрямую на слики, но все испортил ужасный круг после выезда из боксов.

Я уперся в круговую машину, и это не позволило мне выиграть сегодня. Думаю, вы понимаете мое огорчение. Если бы мне удалось проехать тот круг чисто, это принесло бы победу. Но в спорте такое порой случается».

Гонщик добавил, что решение отказаться от промежуточной резины принял сам, исходя из развития событий.

«Примерно с середины первого отрезка я меня появилась эта мысль, – сказал Карлос. – Я заметил, что на траектории асфальт уже высох, и понял, что надо напрямую переходить на слики.

Мы все сделали правильно и к моменту моей остановки лидировали в гонке. Потом я получил резину Hard. Понятно, что первый круг на сликах в такой ситуации не бывает простым, но я на 12 поворотов застрял за медленной машиной. Это стоило мне минимум пары секунд и победы в гонке.

Впрочем, я не собираюсь жаловаться. Это спорт. Серхио не повезло в Джидде, а сегодня он провел классную гонку. Моя история сыграла ему на руку. В другой раз все вновь будет наоборот».

После второго подряд подиума в Монако Сайнс остался пятым в чемпионате, но теперь отстает от Джорджа Расселла из Mercedes всего на одно очко.