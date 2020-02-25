Сайнс: Только в Ф1 спортсменам запрещают тренироваться
Пилот McLaren призвал увеличить число тестов, так как сейчас гонщики выходят на старт неподготовленными
Новый регламент Формулы 1 на 2021 и последующие годы допускает число этапов до 25. Уже в этом сезоне в календаре чемпионата значится 22 гонки, правда проведение Гран При Китая все еще вызывает сомнения.
Дабы компенсировать возрастающую нагрузку на команды, руководство чемпионата приняло решение сокращать число тестов и тренировок накануне гонок. Простив этого уже выступили многие пилоты. В частности, после первой части тестов в Барселоне о своем беспокойстве заявил Карлос Сайнс.
«Если пилот не может тренироваться на трассе, ему приходится делать это на симуляторе, – цитирует Сайнса издание RaceFans.net – Но конечно я бы предпочел делать это за рулем настоящей машины. Однако нам это запрещено, и мы, кажется, единственный вид спорта, в котором участником запрещено тренироваться.
Ты просто стартуешь в гонке, хотя тебе еще много чему нужно научиться. А у нас теперь только три дня тестов на каждого пилота, шесть на команду. Это сложно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Сайнс: Только в Ф1 спортсменам запрещают тренироваться
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