Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Власти Канады усомнились в необходимости Гран При-2021 Следующая / Почему заводская Honda провалилась в Ф1. Анализ от сотрудника
Формула 1 / Новость

Сайнс стал увереннее, проиграв Ферстаппену

Автор:
, редактор

Достаточно не много проиграть Максу, чтобы поверить в себя

Сайнс стал увереннее, проиграв Ферстаппену

Карлос Сайнс полтора сезона выступал вместе с Максом Ферстаппеном за  Toro Rosso. Испанец уступал напарнику в квалификационных дуэлях и по очкам, но признал, что отсутствие большого разрыва только укрепило его веру в себя.

«Сразу было ясно, что у Макса невероятный талант, – сказал Сайнс Corriere della Sera. – То, что я выстоял рядом с ним, придало мне уверенности в дальнейшей карьере. Я понял, что смог сражаться с кем угодно».

В этом году Сайнс дебютировал за Ferrari. Вместе с Шарлем Леклером они составили самый молодой дуэт пилотов Скудерии с 1968 года. Но Карлос уверен, что недостаток опыта по их команде не ударит:

«Некоторые думают, что мы слишком молоды. Но мне 26 лет, я уже седьмой сезон выступаю. У меня есть навыки, чтобы помочь команде вернуться к победам. Шарль уже доказал, на что способен. Два молодых пилота добавляют команде энергии».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Власти Канады усомнились в необходимости Гран При-2021

Предыдущая новость

Власти Канады усомнились в необходимости Гран При-2021

Следующая новость

Почему заводская Honda провалилась в Ф1. Анализ от сотрудника

Почему заводская Honda провалилась в Ф1. Анализ от сотрудника
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

36мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

1дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

36мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Карлос Сайнс
Ferrari начала новые тесты на машине 2018 года во Фьорано
Формула 1 / Новость

Ferrari начала новые тесты на машине 2018 года во Фьорано

Провалы Ферстаппена и Боттаса при блеске Williams. Герои и неудачники квалификации в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Самое интересное

Провалы Ферстаппена и Боттаса при блеске Williams. Герои и неудачники квалификации в Имоле

Сайнс: Я был быстр в каждом повороте, но не проехал ни одного хорошего круга Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Сайнс: Я был быстр в каждом повороте, но не проехал ни одного хорошего круга

More from
Ferrari
Ferrari может обойти McLaren: вот 6 причин Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Самое интересное

Ferrari может обойти McLaren: вот 6 причин

Помните, как Макс улетел перед рестартом, а Леклер не обогнал его? Вот в чем причина Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Помните, как Макс улетел перед рестартом, а Леклер не обогнал его? Вот в чем причина

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Статистика

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.