Сайнс стал увереннее, проиграв Ферстаппену

Карлос Сайнс полтора сезона выступал вместе с Максом Ферстаппеном за Toro Rosso. Испанец уступал напарнику в квалификационных дуэлях и по очкам, но признал, что отсутствие большого разрыва только укрепило его веру в себя.

«Сразу было ясно, что у Макса невероятный талант, – сказал Сайнс Corriere della Sera. – То, что я выстоял рядом с ним, придало мне уверенности в дальнейшей карьере. Я понял, что смог сражаться с кем угодно».

В этом году Сайнс дебютировал за Ferrari. Вместе с Шарлем Леклером они составили самый молодой дуэт пилотов Скудерии с 1968 года. Но Карлос уверен, что недостаток опыта по их команде не ударит:

«Некоторые думают, что мы слишком молоды. Но мне 26 лет, я уже седьмой сезон выступаю. У меня есть навыки, чтобы помочь команде вернуться к победам. Шарль уже доказал, на что способен. Два молодых пилота добавляют команде энергии».