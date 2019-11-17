Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

На последних кругах Гран При Бразилии Льюис Хэмилтон атаковал Алекса Элбона в борьбе за второе место и вынес того с трассы. Льюис пропустил вперед Пьера Гасли и финишировал третьим, а Карлос Сайнс занял четвертое место, уступив британскому пилоту Mercedes 2,757 секунды.

Через час с небольшим после финиша судьи объявили, что Хэмилтон наказан за столкновение прибавлением пяти секунд к итоговому результату гонки. Благодаря этому третье место досталось гонщику McLaren Карлосу Сайнсу, который стартовал с 20-го места. Эта позиция на финише стала для него лучшей в карьере.

Тем не менее, даже этот результат еще не стоит считать окончательным. Действия Сайнса находятся под расследованием судей, поскольку испанец использовал систему DRS по время действия желтых флагов.

Если Сайнс сохранит третье место, этот «подиум» станет для McLaren первым с 2014 года.

Обновление: судьи FIA не нашли нарушений в действиях Карлоса. Таким образом, третий результат испанца подтвержден официально.

Хэмилтон после штрафа опустился на седьмую позицию, помимо Сайнса пропустив вперед Кими Райкконена, Антонио Джовинацци и Даниэля Риккардо. Льюис также получил два штрафных очка в суперлицензию.