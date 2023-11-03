Сайнс стал лучшим в тренировке на «Интерлагосе», Ферстаппен остался 16-м

Так как Гран При Бразилии проходит в спринтерском формате, у команд есть всего час для сбора данных и определения настроек на остаток уик-энда в пятницу утром. Прогноз погоды обещал сильные грозы над Сан-Паулу, но тренировку, к счастью, удалось провести на сухом асфальте, хоть и при порывистом ветре.

Участники начали работу на жестких составах, тренируя длинные серии, а в концовке перешли к отработке быстрых попыток. По их итогам лучшим стал Карлос Сайнс (1:11.732), опередивший на 0,108 секунды своего партнера по Ferrari Шарля Леклера.

Третью скорость показал Джордж Расселл (+0,133), при этом свою лучшую попытку прошлогодний победитель проехал на более жестких сликах Medium (C3).

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Такая расстановка сил в любом случае не является окончательной – в Red Bull и McLaren не стали раскрывать карты, и их гонщики оказались в самом конце протокола.

При этом на шинах Hard время Макса Ферстаппена было лучшим, а более мягкие составы голландец не использовал вовсе. Ландо Норрис с Оскаром Пиастри провели по одной попытке на Soft, однако после двух очень быстрых секторов оба сбросили скорость и свернули на пит-лейн.

Такая «игра в поддавки» в исполнении лидеров вывела на четвертое место гонщика Haas Нико Хюлькенберга, следом за которым расположились еще несколько нечастых гостей в этой части протокола: Алекс Элбон (Williams), Лэнс Стролл (Aston Martin), Пьер Гасли (Alpine) и Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo).

Фернандо Алонсо потерял время по ходу сессии из-за медленного прокола, а Ландо Норрис с Нико Хюлькенбергом едва не столкнулись в последнем повороте. После этого немец из Haas, вдобавок, резко замедлился на трассе – по всех видимости, из-за технических проблем.

В остальном тренировка прошла без происшествий. Квалификация стартует в Сан-Паулу в 21:00 Мск.

Результаты тренировки Гран При Бразилии