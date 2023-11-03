Формула 1 Гран При Бразилии
Отчет о тренировке

Сайнс стал лучшим в тренировке на «Интерлагосе», Ферстаппен остался 16-м

Бразильский Гран При начался с очень интересных результатов в единственной тренировке – многие лидеры не показали высокой скорости, а вот гонщики из команд второй половины пелотона смогли проявить себя

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Так как Гран При Бразилии проходит в спринтерском формате, у команд есть всего час для сбора данных и определения настроек на остаток уик-энда в пятницу утром. Прогноз погоды обещал сильные грозы над Сан-Паулу, но тренировку, к счастью, удалось провести на сухом асфальте, хоть и при порывистом ветре. 

Участники начали работу на жестких составах, тренируя длинные серии, а в концовке перешли к отработке быстрых попыток. По их итогам лучшим стал Карлос Сайнс (1:11.732), опередивший на 0,108 секунды своего партнера по Ferrari Шарля Леклера. 

Третью скорость показал Джордж Расселл (+0,133), при этом свою лучшую попытку прошлогодний победитель проехал на более жестких сликах Medium (C3).

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Такая расстановка сил в любом случае не является окончательной – в Red Bull и McLaren не стали раскрывать карты, и их гонщики оказались в самом конце протокола.

При этом на шинах Hard время Макса Ферстаппена было лучшим, а более мягкие составы голландец не использовал вовсе. Ландо Норрис с Оскаром Пиастри провели по одной попытке на Soft, однако после двух очень быстрых секторов оба сбросили скорость и свернули на пит-лейн.

Такая «игра в поддавки» в исполнении лидеров вывела на четвертое место гонщика Haas Нико Хюлькенберга, следом за которым расположились еще несколько нечастых гостей в этой части протокола: Алекс Элбон (Williams), Лэнс Стролл (Aston Martin), Пьер Гасли (Alpine) и Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo). 

Фернандо Алонсо потерял время по ходу сессии из-за медленного прокола, а Ландо Норрис с Нико Хюлькенбергом едва не столкнулись в последнем повороте. После этого немец из Haas, вдобавок, резко замедлился на трассе – по всех видимости, из-за технических проблем. 

В остальном тренировка прошла без происшествий. Квалификация стартует в Сан-Паулу в 21:00 Мск. 

Результаты тренировки Гран При Бразилии

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Spain Карлос СайнсFerrari 30

1'11.732
2 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 32

+0.108

1'11.840
3 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 31

+0.133

1'11.865
4 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 19

+0.196

1'11.928
5 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 28

+0.312

1'12.044
6 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 26

+0.404

1'12.136
7 France Пьер ГаслиAlpine 31

+0.452

1'12.184
8 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 27

+0.749

1'12.481
9 United States Логан СарджентWilliams 30

+0.847

1'12.579
10 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 24

+0.860

1'12.592
11 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 28

+0.883

1'12.615
12 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 30

+0.906

1'12.638
13 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 29

+0.982

1'12.714
14 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 27

+1.046

1'12.778
15 France Эстебан ОконAlpine 30

+1.047

1'12.779
16 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 30

+1.061

1'12.793
17 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 31

+1.280

1'13.012
18 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 31

+1.324

1'13.056
19 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 25

+1.897

1'13.629
20 Australia Оскар ПиастриMcLaren 28

+2.106

1'13.838
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