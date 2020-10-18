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Формула 1 / Новость

Сайнс сравнил отца с Хельмутом Марко

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Сайнс сравнил отца с Хельмутом Марко
Автор:
, редактор

По мнению Карлоса, доктор Марко – не самый понимающий человек

Пилот McLaren Карлос Сайнс прошел путь в Формулу 1 в рамках системы подготовки пилотов Red Bull. Он вошел программу, как только перешел из картинга в формульные гонки, и 2,5 сезона провел в составе Toro Rosso, но затем покинул систему Red Bull.

Сайнс заверил, что до сих пор благодарен компании за помощь в карьере, но считает своего отца – двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса-старшего – более приятным наставником, чем возглавляющий программу Red Bull Хельмут Марко.

«Red Bull это Red Bull, у них свой метод работы, – сказал Сайнс Marca. – Они финансово помогли множеству пилотов, где-то 50-60, и я тоже им благодарен. 

Но у них высокие требования, и очень агрессивная шкала оценки пилотов – ты либо выигрываешь, либо тебя выгоняют. Мой отец тоже требователен к тем, кому оказывает спонсорскую поддержку. Но в сравнении с Марко он более понимающий и лучше помогает пилотам. К тому же, в WRC никто не разбирается лучше отца. Если уж он помог мне в Ф1, вне своей сферы, то я даже не представляю, как сильно он бы помогал, выступай я в ралли».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс-ст. , Карлос Сайнс
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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