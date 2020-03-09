Сайнс: Спросил McLaren, почему мы не копируем Mercedes
Испанский гонщик признался, что тоже задумывался о пути Racing Point.
Карлос Сайнс одним из первых открыто высказался по поводу спорного дизайна болида Racing Point в этом году. Испанец назвал его «прошлогодним Mercedes» из-за обилия скопированных аэродинамических деталей.
Однако, Сайнс признался, что и сам интересовался возможностью такого копирования: «Я спросил у своих инженеров, почему мы тоже не копируем Mercedes. Мне ответили, что это невозможно, и я больше не спрашивал».
В то же время, Сайнс считает, что McLaren не может себе позволить копировать чужие машины.
«Дух McLaren в том, чтобы вновь стать первопроходцами, – сказал испанец в интервью Marca. – Снова изобретать что-то, задавать тренды, а не копировать их. Поэтому мне не интересно то, что делают соперники».
Также Сайнс отверг предположения о том, что он считает машину Racing Point нарушающей правила: «Легальность их машины я никогда под сомнение не ставил».
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Об этой статье
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|Автор
|Иван Матушкин
Сайнс: Спросил McLaren, почему мы не копируем Mercedes
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