Сайнс: Спросил McLaren, почему мы не копируем Mercedes

Карлос Сайнс одним из первых открыто высказался по поводу спорного дизайна болида Racing Point в этом году. Испанец назвал его «прошлогодним Mercedes» из-за обилия скопированных аэродинамических деталей.

Однако, Сайнс признался, что и сам интересовался возможностью такого копирования: «Я спросил у своих инженеров, почему мы тоже не копируем Mercedes. Мне ответили, что это невозможно, и я больше не спрашивал».

В то же время, Сайнс считает, что McLaren не может себе позволить копировать чужие машины.

«Дух McLaren в том, чтобы вновь стать первопроходцами, – сказал испанец в интервью Marca. – Снова изобретать что-то, задавать тренды, а не копировать их. Поэтому мне не интересно то, что делают соперники».

Также Сайнс отверг предположения о том, что он считает машину Racing Point нарушающей правила: «Легальность их машины я никогда под сомнение не ставил».