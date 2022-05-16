Сайнс собрался выиграть Гран При Испании

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В этом сезоне Ф1 Карлос Сайнс еще ни разу не финишировал в гонке впереди своего партнера по Ferrari Шарля Леклера. И хотя испанец несколько раз поднимался на подиум, эти результаты выглядят не особенно ярко в сравнении с напарником, который уже дважды выиграл и лидирует в общем зачете.

В этот уик-энд Формула 1 проведет Гран При на трассе «Каталунья» близ Барселоны – ожидается, что этап соберет не менее 100 тысяч зрителей, причем многие приедут поддержать именно Сайнса.

Последняя победа местного пилота на испанском этапе датируется 2013 годом – тогда сильнейшим стал Фернандо Алонсо, также выступавший за Скудерию.

Нынешняя форма Ferrari дает Карлосу хорошие шансы на успех, хотя для этого и потребуется каким-то образом опередить Леклера.

«Вся неделя обещает получиться для меня очень напряженной, – рассказал Сайнс в интервью газете AS. – Но я уверен, что и удовольствия она доставит немало.

Гран При Испании – особенная гонка, я всегда испытываю подъем, участвуя в ней. И эмоции будут гораздо ярче, если получится впервые покорить ее подиум, а уж тем более победить.

Трибуны наверняка будут полны. Это показывает, что Формула 1 движется в верном направлении, а также демонстрирует тот уровень поддержки, который спорт имеет в нашей стране.

Если получится выиграть – это будет совершенно особенная история, ведь победа станет для меня первой в карьере. Фанаты хотят этого, но мне самому такой результат нужен больше, чем кому-либо.

Мне всегда хорошо удавались домашние гонки, и когда машина позволяла, я всегда зарабатывал в них очки. В этот раз машина точно позволяет претендовать на призовой финиш. Так что я ставлю себе целью победить».

Прежде Карлос Сайнс cемь раз выступал на Гран Прим Испании. Во всех этих гонках он финишировал в интервале с шестого по девятое место. Его лучшими пока являются выступления в 2016 году за Toro Rosso и в 2020-м за McLaren.