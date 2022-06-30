Сайнс: Сильверстоун покажет, освоился ли я с машиной 2022 года

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В нынешнем сезоне у Карлоса Сайнса, который очень здорово провел минувший чемпионат, в первых Гран При возникли сложности из-за непростой адаптации к технике нового поколения с граунд-эффектом. Однако за пять последних этапов испанец трижды поднимался на подиум, в том числе финишировал вторым в Монако и Монреале.

Он объяснил, что предстоящий уик-энд в Британии станет очень важным в плане оценки его прогресса.

«Я ожидаю этой гонки с чуть большим волнением, чем обычно, – рассказал Карлос в четверг на медиа-сессии. – Не только из-за результатов Канады, но и после Баку и Монако. Мне удалось провести несколько сильных уик-эндов.

Сильверстоун станет более сложной задачей, как как эта трасса похожа на барселонскую, а именно там у меня в этом сезоне были наибольшие трудности.

Потому этап станет очень важной оценка того, насколько мне удалось продвинуться вперед и насколько – освоиться с машиной. По ощущениям, после Монако я приблизился к лидерам, и мне ощутимо комфортнее за рулем».

В преддверии британского уик-энда Ferrari заменила Сайнсу шасси. Это должно повысить шансы гонщика впервые одержать победу в Ф1.

«Я хочу этого больше, чем кто-либо в паддоке, – признался испанец. – Хотя знаю, что этого хочется и многим другим.

Могу сказать, что иногда я приближаюсь к этой цели, иногда удаляюсь от нее, но в любом случае делаю все возможное. Мне требуется терпение. Ни к чему гнаться за победой, она должна прийти сама.

Сейчас я не хочу как безумный устраивать погоню за титулом. Куда важнее концентрироваться на каждой гонке: добиться первой победы, как можно чаще подниматься на подиум. Нужно, чтобы вернулся прежний стабильный Карлос, каким я был много лет в Ф1. Это позволит мне вновь оказаться на самых высоких позициях».

По итогам девяти Гран При Сайнс идет пятым в чемпионате пилотов. Своему напарнику Шарлю Леклеру он уступает 24 очка, лидирующему Максу Ферстаппену из Red Bull – 73.

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