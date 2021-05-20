Сайнс счел Ferrari реальной угрозой

Карлос Сайнс стал вторым на четверговых тренировках Гран При Монако, уступив только своему партнеру по Ferrari Шарлю Леклеру. Два пилота Ferrari показали два лучших результата на одной из сессий Формулы 1 впервые со второй тренировки Гран При Бразилии-2019.

Сайнс считает, что в этот раз Ferrari может всерьез побороться с лидерами, если те не скрывают свою реальную скорость.

«Мы очень близки к тому, чтобы быть реальной угрозой, – сказал Сайнс. – Надо подождать до третьей тренировки, потому что от четверга до субботы многое меняется. Некоторые пилоты сбрасывают скорость в четверг, потому что не хотят торопиться, а потом в субботу Льюис становится супербыстр.

Приятно видеть, что мы ближе к лидерам. Мы даже среди них. Это вдохновляет команду, в поворотах машина уже не так плоха».