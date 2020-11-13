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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Сайнс: Самая странная пятница в моей жизни

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Сайнс: Самая странная пятница в моей жизни
Автор:
, редактор

Карлос оценил стамбульскую трассу даже при невероятном скольжении

Скользкий асфальт стал причиной проблем для всех пилотов Формулы 1 по ходу пятничных тренировок Гран При Турции. Пилот McLaren Карлос Сайнс признал, что нехватка сцепления сделала заезды весьма необычными.

«Это была самая странная сессия в моей жизни, самая странная пятница, – сказал Сайнс. – Мы ожидали, что будем проезжать круг за 1:23, 1:24, но утром проезжали за 1:45. Вот и думайте, как сложно это было. Это очень странно, но в то же время это отличный вызов для инженеров и пилотов. И я готов этот вызов принять».

В то же время, Сайнс отметил, что все равно получил от езды по «Инстанбул-парку» удовольствие:

«Все было не то, чего я ожидал, из-за покрытия трассы. Но даже при таком сцеплении я прошел восьмой поворот на полной скорости. Но ситуация со сцеплением по ходу уик-энда должна стать лучше».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Карлос Сайнс
Автор Иван Матушкин

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