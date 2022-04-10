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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Сайнс рассказал, почему сильно проиграл старт. Виновата машина

А вот за ошибку, которая привела к сходу дистанции, испанец упрекает самого себя

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Сайнс рассказал, почему сильно проиграл старт. Виновата машина
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Гонка Формулы 1 в Австралии прошла для Карлоса Сайнса совсем неудачно. Сначала пилот Ferrari плохо стартовал, потеряв сразу несколько позиций, а затем перестарался в попытке обогнать Мика Шумахера в связке 10/11 поворотов: испанец хоть и обошел Мика, но тут же «потерялся» и на полной скорости срезал виражи, по итогу оказавшись в гравии и увязнув там.

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Как оказалось, дело было не только в человеческом факторе. «Как и вчера, сегодня была проблема с переключателями в машине – некоторые из них не работали, – рассказал Сайнс. – Нам пришлось поменять руль прямо перед началом заезда, а второй руль не был хорошо настроен к старту. Соответственно, у меня была неверная картография мотора, из-за чего включилась антипробуксовочная система. И затем, в спешке пытаясь вернуть потерянные позиции, я ошибся.

Мне нужно быть строгим к себе за эту ошибку. Очевидно, что мы все еще изучаем, как работают эти шины, и с жестким составом резины было тяжело работать на первых кругах. Поэтому когда я должен был атаковать – я атаковал. Из этого легко сделать вывод, что мне не нужно было атаковать так сильно, и стоило набраться терпения. Но в то же время у нас в команде все не было идеальным. У нас было много проблем».

Дополнительная информация: Филип Клеерен

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