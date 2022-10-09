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Формула 1 / Гран При Японии Новости

Сайнс рассказал, почему разбил болид на Гран При Японии

По словам пилота Ferrari, у условиях плохой видимости он предпочел рисковать меньше, чем соперники

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Сайнс рассказал, почему разбил болид на Гран При Японии
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Гран При Японии еще не закончился, но два пилота уже точно не увидят клетчатый флаг. На первых кругах сломался Алекс Элбон, а Карлос Сайнс вылетел с трассы и разбил заднее крыло.

Гонку остановили из-за сильного дождя, и пока он идет Сайнс рассказал о том, что случилось с ним.

«Я преследовал Чеко Переса, и вот что произошло, – сказал Сайнс. – Видимость была ужасной, мне пришлось сместиться с траектории, но как только я сделал это, я «словил» аквапланирование на колесах задней оси.

И мне на самом деле повезло, так как меня развернуло в условиях, где никто ничего не видит».

Сайнс также ответил на вопрос, как так вышло, что стартовавший позади Серхио Перес оказался впереди него.

«Пересу повезло, он стартовал в очень сложных условиях и при этом принял на себя высокий риск. Он ничего не мог видеть», – считает Сайнс.

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