Сайнс рассказал о своем пении после гонок
Гонщик McLaren признался, что песню Smooth Operator услышал только в этом году и совершенно случайно, но нашел в ее герое что-то общее с собой.
Карлос Сайнс, помимо прочего, прославился в 2019 году своим пением по радиосвязи после финишей. На Гран При Венгрии испанец отметил финиш на пятом месте песней Smooth Operator, которую в 1984 году впервые исполнила певица Sade. Также испанец пел ее после Гран При Бразилии, где финишировал четвертым, а затем стал третьим из-за штрафа Льюиса Хэмилтона.
В песне речь идет о человеке, которого автор называет smooth operator – ловкий делец. По словам Сайнса, он пел песню про себя, но не до конца понимал, что означает «ловкий делец».
«Эту песню просто постоянно включали по радио во время Гран При Великобритании, – рассказал пилот McLaren. – Я просто начал слушать ее по радио, а потом оказалось, что она весьма известна. После гонки в Венгрии я спел эту песню, не зная, кто такой “ловкий делец”. А потом мне рассказали, и я подумал, что может и могу себя так охарактеризовать. И начал немного шутить над собой на этот счет».
Сайнс признался, что читал комментарии к видео со своим пением на YouTube и остался ими доволен: «Это было очень забавно. Я все прочитал, некоторые были весьма смешными, вроде фраз “Мы здесь ради Карлоса” с 1000 лайками».
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Сайнс рассказал о своем пении после гонок
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