Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Марко обвинил Mercedes в притворстве Следующая / Перес: У меня отобрали исправное крыло и отдали Максу
Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Сайнс рассказал о проблемах с мотором в квалификации

Автор:
, редактор

Карлос полторы минуты не мог использовать ДВС

Сайнс рассказал о проблемах с мотором в квалификации

Карлос Сайнс столкнулся с проблемами с мотором по ходу квалификации Гран При Мексики. После того, как первый сегмент был прерван красным флагом, испанец одним из первых вернулся на трассу, но потерял мощность. Около полутора минут Сайнс не мог запустить двигатель, оставаясь в движении только за счет гибрида. Однако затем проблему удалось решить.

«Ситуация была сложная, – сказал Сайнс. – У нас на этом этапе есть проблемы с выездом из боксов, они возникают, когда машина слишком долго стоит на месте. Но я не ожидал, что проблемы будут длиться так долго. У меня сильно остыли шины и проводить в таких условиях быстрый круг в конце Q1 это большой стресс.

Второй сегмент тоже был стрессовым. В целом, квалификация, пожалуй, стала одной из сложнейших в моей карьере. До Q3 я не мог попасть в ритм, но даже там проехал а две-три десятые медленнее потенциала машины. Так что шестое место меня удивило».

Сайнс также предположил, что в гонке схожих проблем возникнуть не должно. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Марко обвинил Mercedes в притворстве
Предыдущая новость

Марко обвинил Mercedes в притворстве
Следующая новость

Перес: У меня отобрали исправное крыло и отдали Максу

Перес: У меня отобрали исправное крыло и отдали Максу
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться
Формула 1

Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула Гран При Мексики
Формула 1

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa? Гран При Мексики
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Ferrari объяснилa две перестaновки пилотов местaми Гран При Мексики
Формула 1

Ferrari объяснилa две перестaновки пилотов местaми

Вот почему Ferrari SF21 будет быстры в Мексике Гран При Мексики
Формула 1

Вот почему Ferrari SF21 будет быстры в Мексике

«Легко могли переиграть Риккардо». Сайнс назвал причину неудачи в Остине Гран При США
Формула 1

«Легко могли переиграть Риккардо». Сайнс назвал причину неудачи в Остине

Ferrari Больше от
Ferrari
Бинотто расстроила скорость Ferrari в Мексике Гран При Мексики
Формула 1

Бинотто расстроила скорость Ferrari в Мексике

«Вот тебе моя жопа». Как Ferrari и Porsche поссорились в Бахрейне Бахрейн II
WEC

«Вот тебе моя жопа». Как Ferrari и Porsche поссорились в Бахрейне

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.