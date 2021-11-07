Сайнс рассказал о проблемах с мотором в квалификации

Карлос Сайнс столкнулся с проблемами с мотором по ходу квалификации Гран При Мексики. После того, как первый сегмент был прерван красным флагом, испанец одним из первых вернулся на трассу, но потерял мощность. Около полутора минут Сайнс не мог запустить двигатель, оставаясь в движении только за счет гибрида. Однако затем проблему удалось решить.

«Ситуация была сложная, – сказал Сайнс. – У нас на этом этапе есть проблемы с выездом из боксов, они возникают, когда машина слишком долго стоит на месте. Но я не ожидал, что проблемы будут длиться так долго. У меня сильно остыли шины и проводить в таких условиях быстрый круг в конце Q1 это большой стресс.

Второй сегмент тоже был стрессовым. В целом, квалификация, пожалуй, стала одной из сложнейших в моей карьере. До Q3 я не мог попасть в ритм, но даже там проехал а две-три десятые медленнее потенциала машины. Так что шестое место меня удивило».

Сайнс также предположил, что в гонке схожих проблем возникнуть не должно.