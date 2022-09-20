Сайнс рассказал, что позволит Ferrari бороться за титулы в 2023 году

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После отличного старта нынешнего чемпионата, когда Шарль Леклер выиграл две гонки из трех и обеспечил двукратное преимущество в общем зачете, Скудерия стала понемногу терять инициативу.

К середине лета Red Bull окончательно сравнялась с Ferrari по силе и скорости, а за счет гораздо меньшего количества ошибок «Быкам» удалось прочно утвердиться в лидерах по очкам. Сейчас титулы RBR и Макса Ферстаппена практически не вызывают вопросов.

Однако, по мнению Карлоса Сайнса, его команде по силам изменить такую ситуацию и в 2023-м навязать соперникам куда более серьезную борьбу.

«Думаю, у нас есть хороший базис, от которого мы можем отталкиваться, – рассказал гонщик в интервью Mundo Deportivo. – Да, нам надо прибавлять в таких компонентах, как надежность и стабильность. Нельзя забывать, что мы сражаемся с Red Bull, которая работает безупречно по ходу всего сезона. Мы должны вынести уроки и к будущему году выйти на их уровень.

Полагаю, что в новом сезоне мы сможем бороться за титулы. Если работать чуть лучше, чем в нынешнем году, нам это вполне по силам.

Мы получим новый шанс и должны постараться использовать его. В 2022-м Ferrari удалось сделать серьезный шаг вперед, так что теперь мы можем ставить себе самые высокие цели».

Карлос Сайнс, Ferrari, дает автографы Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В начале октября сезон Формулы 1 продолжится в Сингапуре, куда чемпионат не приезжал с 2019 года. Прежде Ferrari традиционно была сильна на медленной городской трассе.

«Нас ждет гонка, очень сложная в физическом плане из-за жары и влажности, – объяснил Карлос, чьим личным рекордом в Сингапуре остается четвертое место в 2017 году. – Думаю, с этой точки зрения она станет сложнейшей в сезоне. Потому я поеду туда на неделю раньше обычного, чтобы освоиться с местными условиями и потренироваться.

Думаю, трасса подходит нашей машине, потому у нас будет хорошая возможность победить.

Если говорить про остаток сезона в целом, то с учетом всех прежних проблем я рассчитываю просто провести шесть спокойных гонок без осложнений, найти свой ритм и начать подготовку к следующему сезону».

Сейчас Сайнс занимает пятое место в чемпионате пилотов, отставая на 23 очка от Серхио Переса из Red Bull и на 16 – от Джорджа Расселла из Mercedes.

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