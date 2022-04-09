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Примерно за шесть минут до конца третьего сегмента квалификации Формулы 1 в Австралии Карлос Сайнс шел на быстром круге и уже готовился пересечь заветную линию, как вдруг, буквально за секунду до этого, загорелся красный флаг из-за аварии Фернандо Алонсо. К сожалению для Сайнса, круг не засчитали, и за оставшееся время гонщик Ferrari так и не успел поставить быстрое время: по итогам квалификации испанец оказался на девятой позиции.

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По словам Карлоса, во время третьего сегмента пошло не так все, что только могло. «Тот круг, первый, был намного лучше – это был обычный круг, – рассказал Сайнс после финиша. – Перед кругом в конце у нас возникла проблема со стартером: мы не могли завести машину, и из-за этого нам пришлось выехать на трассу на три минуты позже, чем мы планировали. Я не смог нормально прогреть шины. Все происходило в спешке, и был вынужден провести этот круг на холодной резине. Это было ужасно. Все, что могло пойти не так в Q3, пошло не так., поскольку в течение всей квалификации я боролся за поул.

Маттиа Бинотто [глава команды] знает, что я зол, потому что у нас не должно было возникнуть этих проблем со стартером, и это была просто катастрофа. Я буду недоволен сегодня, но завтра – уже другой день, и мы постараемся вернуться на вершину. Мне надо поспать – а пока до этого времени я буду зол».

Дополнительная информация: Филип Клеерен