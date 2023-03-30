Сайнс раскрыл итоги анализа проблем SF-23, проведенного Ferrari
Гонщик назвал самые слабые места алой машины, которые удалось определить после этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии
Год назад Ferrari одержала две победы в трех первых гонках и столь уверенно лидировала в обоих зачетах Ф1, что выглядела безоговорочным фаворитом чемпионата. В 2023-м сезон начался для Скудерии несравненно хуже: ни в Сахире, ни в Джидде ее гонщики не дотянулись даже до подиума, а в Кубке конструкторов команда идет лишь четвертой.
Такая ситуация потребовала решительных мер – и перед Гран При Австралии в Маранелло провели детальный анализ, который должен был выявить главные слабости алой SF-23.
Говоря о том, что удалось узнать, Карлос Сайнс рассказал в медиа-день в Альберт-парке: «Честно говоря, мы пришли к выводу, что никаких фундаментальных проблем с машиной нет. У нее просто очень узкий рабочий диапазон. Из-за этого и поведение в гонках получается очень непредсказуемым.
Она очень быстро пожирает резину. И с этим нам важно разобраться в первую очередь. SF-23 слишком резкая, ее необходимо сделать поспокойнее, так как сейчас с ней сложно справляться в гонках.
Хорошая новость в том, что все уже понимают ситуацию. Это касается и гоночной бригады, и ребят в Маранелло. У Ferrari есть и силы, и ресурсы, чтобы все исправить.
Если все будут работать сообща, я убежден, что команда выправит положение. Не в краткосрочной, но в среднесрочной перспективе».
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Испанец добавил, что очень ждет доработок, которые сейчас готовит команда.
«Надеюсь, они сделают нас сильнее в гонках, – объяснил Карлос. – Сейчас мы очень ограничены и по воскресеньям не можем соперничать всерьез. В "грязном" воздухе у нас возникают сложности.
Шины тоже изнашиваются, потому очень сложно атаковать и обгонять. Приходится постоянно думать о контроле резины. Из-за этого у тебя нет тактической гибкости.
Но мы точно представляем свои слабости и, надеюсь, улучшения машины позволят нам больше в плане тактики».
Сайнс добавил: «В каком-то смысле я скучаю по 2022 году. Тогда мы хотя бы знали, что машина способна выигрывать квалификации и гонки. При этом ощущения за рулем сейчас даже лучше, особенно по воскресеньям.
С точки зрения пилотирования я не испытываю каких-то особенных сложностей, просто пока не удается собрать по-настоящему по-настоящему быстрый квалификационный круг.
Я сам пока выполняю работу не лучшим образом. В гонках же у меня получается использовать все, на что способна машина. К сожалению, это не так много».
Карлос финишировал четвертым в Сахире и шестым в Джидде. При этом пока он ни разу не смог опередить в квалификации своего партнера по команде Шарля Леклера.
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