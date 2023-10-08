Сайнс пропустит гонку в Катаре

Карлос Сайнс должен был начинать борьбу в воскресенье с 12-й позиции, худшей для испанца в нынешнем чемпионате. Однако за час с небольшим до старта гонки Ferrari выпустила краткое сообщение о том, что ее гонщик на этот раз не сможет поучаствовать в сражении за позиции.

Механики команды приложили колоссальные усилия, чтобы исправить обнаруженную поломку, однако в какой-то момент стало ясно, что завершить ремонт до 20:00 по местному времени (оно совпадает с московским) нереально.

В заявлении сказано: «Из-за проблем в топливной системе машины Карлос не примет участие в Гран При Катара».

Перед Гран При Катара Карлос Сайнс занимал пятое место в личном зачете Ф1, опережая по очкам своего партнера по команде Шарля Леклера. Монегаска ждет старт с пятого места.