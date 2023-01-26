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Сайнс проехал за день во Фьорано на 100 км больше Шварцмана

Несмотря на дождливое утро, испанец продуктивно поработал за рулем SF21 в среду

Франко Нуньес
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Сайнс проехал за день во Фьорано на 100 км больше Шварцмана
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Ferrari продолжила предсезонные «разогревочные» тесты на своей домашней трассе с использованием машины 2021 года. Их начал Роберт Шварцман, а на второй день его сменил Карлос Сайнс. 

Заезды начались на сырой трассе с использованием дождевой резины – испанец преодолел в таких условиях 26 кругов. Хотя прогноз погоды обещал новый дождь, после обеда условия улучшились, и асфальт высох, что позволило Карлосу показать хороший темп. 

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, на тестах во Фьорано

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, на тестах во Фьорано

Фото: Ferrari

В общей сложности Сайнс преодолел 354 км – это почти на сотню больше, чем накануне удалось российскому тест-пилоту. При этом сцепление с асфальтом было далеко не идеальным, так как температура не поднималась выше +7 градусов. 

Во время дневного перерыва испанец вышел в болельщикам, которые мерзли у ограждения трассы, чтобы пообщаться с ними, раздать автографы и сделать совместные фото.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, на тестах во Фьорано

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, на тестах во Фьорано

Фото: Ferrari

В четверг утром за руль SF21 сел третий по счету гонщик команды – Шарль Леклер. Он завершит тестовую сессию Скудерии.

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