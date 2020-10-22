Сайнс про шутки о переходе в Ferrari: Я посмеюсь последним

О переходе Карлоса Сайнса из McLaren в Ferrari было объявлено до старта сезона-2020. Однако в этом году будущая команда испанца выступает гораздо хуже нынешней.

По этому поводу в интернете появилось немало шуток относительно неудачного карьерного выбора Сайнса. Но сам он надеется, что в будущем ситуация изменится.

«Я очень легко к этому отношусь, – сказал Сайнс. – Эту шутки повсюду, в соцсетях, еще где-то. Но я не отношусь к ним серьезно и не переживаю, не воспринимаю это всерьез. Надеюсь, смеяться последним буду я. Но это мы увидим в будущем».

У Карлоса также спросили, рекомендует ли он Пьеру Гасли перейти из AlphaTauri в Renault, так как ранее он сам проделал схожий путь: «Я не раздаю другим пилотам советов по вопросам карьеры. Для Пьера, как француза, переход в Renault будет значить больше, чем значил для меня. Я желаю ему всего лучшего, он сейчас блестяще работает. Было бы здорово увидеть прогресс в его карьере».