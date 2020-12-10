Сайнс про допуск к тестам: У FIA нет логики

В этом году FIA изменила формулу допуска пилотов до постсезонных тестов в Абу-Даби. Ранее в них могли участвовать лишь пилоты, проведшие в Формуле 1 не более двух Гран При. Теперь участdовать разрешили всем, кто не выступал в Ф1 в 2020 году.

Это вызвало недовольство многих команд, так как до тестов был допущен, например, 39-летний Фернандо Алонсо. А вот Ferrari и Racing Point не смогли дать своим новичкам Карлосу Сайнсу и Себастьяну Феттелю опробовать машины до 2021 года.

«Мне никакую логику не объяснили, – ответил на вопрос о решении FIA Сайнс. – Думаю, в первую очередь потому, что никакой логики там почти нет. Мало кто вообще понимает, что происходит.

Конечно, я разочарован тем, что не смог участвовать в тестах, но я должен принять это и идти дальше. Я позабочусь о том, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему году».

Ради экономии средств предсезонные тесты 2021 года сократили до трех дней. Поэтому Сайнс считает, что FIA могла в порядке исключения дать действующим пилотам доступ до постсезонных тестов-2020:

«По-моему, при том, что в следующем году на каждого пилота будет всего по полтора дня предсезонных тестов, было бы логично сейчас допустить некоторых или всех до тестов в Абу-Даби.

Особенно учитывая, что на этих тестах у всех команд будет по две машины. Можно было бы хотя бы одну предоставить [новичкам команд], чтобы они ее опробовали и поняли, что все работает как надо, ведь в следующем году шасси не изменится».