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Формула 1 / Новость

Сайнс про допуск к тестам: У FIA нет логики

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Сайнс про допуск к тестам: У FIA нет логики
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Испанец переходил из McLaren в Ferrari, но опробовать новую машину в Абу-Даби не сможет

В этом году FIA изменила формулу допуска пилотов до постсезонных тестов в Абу-Даби. Ранее в них могли участвовать лишь пилоты, проведшие в Формуле 1 не более двух Гран При. Теперь участdовать разрешили всем, кто не выступал в Ф1 в 2020 году. 

Это вызвало недовольство многих команд, так как до тестов был допущен, например, 39-летний Фернандо Алонсо. А вот Ferrari и Racing Point не смогли дать своим новичкам Карлосу Сайнсу и Себастьяну Феттелю опробовать машины до 2021 года. 

«Мне никакую логику не объяснили, – ответил на вопрос о решении FIA Сайнс. – Думаю, в первую очередь потому, что никакой логики там почти нет. Мало кто вообще понимает, что происходит. 

Конечно, я разочарован тем, что не смог участвовать в тестах, но я должен принять это и идти дальше. Я позабочусь о том, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему году».

Ради экономии средств предсезонные тесты 2021 года сократили до трех дней. Поэтому Сайнс считает, что FIA могла в порядке исключения дать действующим пилотам доступ до постсезонных тестов-2020:

«По-моему, при том, что в следующем году на каждого пилота будет всего по полтора дня предсезонных тестов, было бы логично сейчас допустить некоторых или всех до тестов в Абу-Даби.

Особенно учитывая, что на этих тестах у всех команд будет по две машины. Можно было бы хотя бы одну предоставить [новичкам команд], чтобы они ее опробовали и поняли, что все работает как надо, ведь в следующем году шасси не изменится».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс
Автор Адам Купер

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