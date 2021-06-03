Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»
Карлос не ждет повторения успехов Монте-Карло
В Монако Карлос Сайнс повторил лучший результат в карьере, заняв второе место. Однако перед Гран При Азербайджана испанец призвал свою команду не ждать повторения подобного успеха.
«Мы знаем, что нашей команде надо сбросить свои ожидания, – сказал Сайнс. – Вероятно, мы вернемся на тот уровень выступлений, что был до Монте-Карло. Но если что-то случится с лидерами, мы хотим быть первыми из середняков, чтобы этим воспользоваться».
Основной проблемой в Баку Сайнс считает слабость Ferrari на прямых:
«Думаю, тут мы будем больше проигрывать прямых. Это нормально, простая математика. Учитывая все данные и симуляции, что у нас есть, мы знаем, что в сравнении с Монако будем уступать конкурентам три-четыре десятых. Если внезапно не найдем какие-то волшебные настройки».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Карлос Сайнс
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин