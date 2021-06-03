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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Автор:
, редактор

Карлос не ждет повторения успехов Монте-Карло

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

В Монако Карлос Сайнс повторил лучший результат в карьере, заняв второе место. Однако перед Гран При Азербайджана испанец призвал свою команду не ждать повторения подобного успеха.

«Мы знаем, что нашей команде надо сбросить свои ожидания, – сказал Сайнс. – Вероятно, мы вернемся на тот уровень выступлений, что был до Монте-Карло. Но если что-то случится с лидерами, мы хотим быть первыми из середняков, чтобы этим воспользоваться».

Основной проблемой в Баку Сайнс считает слабость Ferrari на прямых: 

«Думаю, тут мы будем больше проигрывать прямых. Это нормально, простая математика. Учитывая все данные и симуляции, что у нас есть, мы знаем, что в сравнении с Монако будем уступать конкурентам три-четыре десятых. Если внезапно не найдем какие-то волшебные настройки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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