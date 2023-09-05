Сайнс признался, что в начале гонки поверил в свою победу над Максом

Стартовав в Монце с поула, Карлос Сайнс смог удержать лидерство в дебюте, а затем круг за кругом сдерживал прессинг Макса Ферстаппена на первом отрезке итальянской гонки. Так как обоих по ходу дистанции ждал единственный пит-стоп, такое начало позволяло на многое рассчитывать.

Настройки Ferrari обеспечивали пилоту перевес в максимальной скорости, и тот умело использовал этот козырь в первом повороте – самом опасном месте трассы. Однако на 15-м круге Карлос заблокировал там колеса на торможении, что позволило его сопернику немедленно провести атаку и выйти вперед. Этот эпизод предопределил судьбу победы.

Как рассказал Сайнс после финиша на третьем месте, в какой-то момент по ходу дистанции он даже поверил, что сможет одержать победу.

«Да, такая мысль появилась у меня где-то посередине первого отрезка, – объяснил испанец. – Было чувство, что у меня все под контролем, но затем, где-то в районе 10-12 круга, стало появляться ощущение, будто задние шины начинают сдавать. Это произошло заметно раньше, чем мы рассчитывали.

Тогда-то я и понял, что слишком серьезно нагружаю резину, чтобы сдерживать Макса.

Особенно досталось задней левой, из-за чего я испытывал в дальнейшем сложности. Пришлось раньше, чем мы собирались, провести пит-стоп, а потом слишком долго ехать на жестком составе.

Честно, я не ожидал столь быстрого износа, хотя и атаковал изо всех сил. Наверное, даже активнее, чем стоило».

Несмотря на поражение от Макса, а затем и от Серхио Переса, гонщик остался доволен своим выступлением, которое принесло ему первый в сезоне призовой кубок.

«Конечно же, я рад, ведь третье место на глазах у тифози – это очень неплохо, – сказал испанец. – Во всяком случае, в этот уик-энд таков наш максимум, ведь Red Bull превосходили нас по скорости.

Я делал все возможное, защищаясь от Макса, из-за чего в итоге едва не потерял место на подиуме. Под конец второго отрезка моя позиция стала уязвимой из-за состояния шин. Всю гонку я ощущал прессинг – от Макса, от Чеко, потом от Шарля [Леклера]. Но все же финишировал третьим, хотя это было очень непросто».

Сайнс завоевал призовой кубок Гран При в 16-й раз за карьеру, при этом победить ему удалось лишь единожды. Своего партнера по Ferrari Шарля Леклера гонщик опередил на финише в Монце на 0,18 секунды.